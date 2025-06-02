https://ria.ru/20250602/postradavshie-2020375014.html

При падении обломков БПЛА в Курской области никто не пострадал

При падении обломков БПЛА в Курской области никто не пострадал - РИА Новости, 02.06.2025

При падении обломков БПЛА в Курской области никто не пострадал

Пострадавших в результате падения обломков украинских БПЛА в Курской области нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T08:02:00+03:00

2025-06-02T08:02:00+03:00

2025-06-02T08:02:00+03:00

происшествия

курская область

александр хинштейн

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пострадавших в результате падения обломков украинских БПЛА в Курской области нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили и перехватили минувшей ночью 57 БПЛА над Курской областью. "По предварительной информации, в результате падения обломков вражеских БПЛА повреждения получили три частных дома, один МКД, гараж. В здании Курского кожно-венерологического диспансера повреждено остекление и пристройка, посечён фасад. К счастью, погибших и пострадавших нет", - написал он. Хинштейн отметил, что в регионе в ближайшее время начнётся подомовой обход после ночной атаки беспилотников. "В течение утра на местах будут работать оценочные комиссии, после выйдут ремонтно-строительные бригады. Всем жителям, чьи дома пострадали в результате атак, обязательно будет оказана необходимая помощь", - добавил он.

https://ria.ru/20250602/kursk-2020363651.html

https://ria.ru/20250402/bpla-2008823020.html

курская область

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Варвара Скокшина

происшествия, курская область, александр хинштейн, министерство обороны рф (минобороны рф)