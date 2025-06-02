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Туск признал победу Навроцкого на выборах президента Польши - РИА Новости, 02.06.2025
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21:41 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/polsha-2020559570.html
Туск признал победу Навроцкого на выборах президента Польши
Туск признал победу Навроцкого на выборах президента Польши - РИА Новости, 02.06.2025
Туск признал победу Навроцкого на выборах президента Польши
Премьер-министр Польши Дональд Туск признал победу Кароля Навроцкого на выборах президента страны и поздравил его. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T21:41:00+03:00
2025-06-02T21:41:00+03:00
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польша
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ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск признал победу Кароля Навроцкого на выборах президента страны и поздравил его. В соответствии с данными Государственной избирательной комиссии, во втором туре выборов президента Польши, который состоялся в воскресенье, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11% поддержки. "Как бы мы не оценивали выигравшего кандидата, следует признать его победу и поздравить его избирателей", - заявил Туск в телеобращении в понедельник вечером. При этом он выразил готовность сотрудничать с Навроцким. "В соответствии с конституцией мы будем сотрудничать с новым президентом везде, где это необходимо и возможно. Аварийный план, предусматривающий трудное сотрудничество, уже подготовлен. Сложно предугадать, какое будет отношение нового президента. Если он выскажет желание сотрудничества, то это будет позитивное удивление, но мы ответим с полной открытостью", - сказал премьер. "Я хочу всем вам задекларировать, что, как премьер польского правительства, не задержусь ни на минуту в своей работе и нашей общей борьбе за Польшу – свободную, суверенную, безопасную и богатую", - заключил он.
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в мире, польша, кароль навроцкий, дональд туск, рафал тшасковски
В мире, Польша, Кароль Навроцкий, Дональд Туск, Рафал Тшасковски
Туск признал победу Навроцкого на выборах президента Польши

Туск признал победу Навроцкого на выборах президента Польши и поздравил его

© AP Photo / Czarek SokolowskiИзбранный президент Польши Кароль Навроцкий
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск признал победу Кароля Навроцкого на выборах президента страны и поздравил его.
В соответствии с данными Государственной избирательной комиссии, во втором туре выборов президента Польши, который состоялся в воскресенье, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11% поддержки.
"Как бы мы не оценивали выигравшего кандидата, следует признать его победу и поздравить его избирателей", - заявил Туск в телеобращении в понедельник вечером.
При этом он выразил готовность сотрудничать с Навроцким.
"В соответствии с конституцией мы будем сотрудничать с новым президентом везде, где это необходимо и возможно. Аварийный план, предусматривающий трудное сотрудничество, уже подготовлен. Сложно предугадать, какое будет отношение нового президента. Если он выскажет желание сотрудничества, то это будет позитивное удивление, но мы ответим с полной открытостью", - сказал премьер.
"Я хочу всем вам задекларировать, что, как премьер польского правительства, не задержусь ни на минуту в своей работе и нашей общей борьбе за Польшу – свободную, суверенную, безопасную и богатую", - заключил он.
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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В миреПольшаКароль НавроцкийДональд ТускРафал Тшасковски
 
 
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