https://ria.ru/20250602/polsha-2020559570.html

Туск признал победу Навроцкого на выборах президента Польши

Туск признал победу Навроцкого на выборах президента Польши - РИА Новости, 02.06.2025

Туск признал победу Навроцкого на выборах президента Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал победу Кароля Навроцкого на выборах президента страны и поздравил его. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T21:41:00+03:00

2025-06-02T21:41:00+03:00

2025-06-02T21:41:00+03:00

в мире

польша

кароль навроцкий

дональд туск

рафал тшасковски

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ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск признал победу Кароля Навроцкого на выборах президента страны и поздравил его. В соответствии с данными Государственной избирательной комиссии, во втором туре выборов президента Польши, который состоялся в воскресенье, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11% поддержки. "Как бы мы не оценивали выигравшего кандидата, следует признать его победу и поздравить его избирателей", - заявил Туск в телеобращении в понедельник вечером. При этом он выразил готовность сотрудничать с Навроцким. "В соответствии с конституцией мы будем сотрудничать с новым президентом везде, где это необходимо и возможно. Аварийный план, предусматривающий трудное сотрудничество, уже подготовлен. Сложно предугадать, какое будет отношение нового президента. Если он выскажет желание сотрудничества, то это будет позитивное удивление, но мы ответим с полной открытостью", - сказал премьер. "Я хочу всем вам задекларировать, что, как премьер польского правительства, не задержусь ни на минуту в своей работе и нашей общей борьбе за Польшу – свободную, суверенную, безопасную и богатую", - заключил он.

https://ria.ru/20250602/navrotskiy-2019922450.html

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в мире, польша, кароль навроцкий, дональд туск, рафал тшасковски