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Эксперт рассказал, к чему приведет избрание президентом Навроцкого - РИА Новости, 02.06.2025
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12:51 02.06.2025 (обновлено: 21:58 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/polsha-2020430283.html
Эксперт рассказал, к чему приведет избрание президентом Навроцкого
Эксперт рассказал, к чему приведет избрание президентом Навроцкого - РИА Новости, 02.06.2025
Эксперт рассказал, к чему приведет избрание президентом Навроцкого
Избрание Кароля Навроцкого президентом Польши может привести к досрочным парламентским выборам, высказал мнение в комментарии РИА Новости польский политолог... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:51:00+03:00
2025-06-02T21:58:00+03:00
в мире
польша
кароль навроцкий
дональд туск
ярослав качиньский
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ВАРШАВА, 2 июн — РИА Новости. Избрание Кароля Навроцкого президентом Польши может привести к досрочным парламентским выборам, высказал мнение в комментарии РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич.В соответствии с данными Государственной избирательной комиссии, во втором туре выборов президента, который состоялся в воскресенье, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89 процента голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11 процента поддержки. "В стране продолжится двоевластие, когда правительство и парламент находятся в руках премьер-министра Дональда Туска, а президент является человеком Ярослава Качиньского (председатель оппозиционной партии "Право и справедливость", PiS. — Прим. ред.). Это очень плохо для управления страной: президент не может провести через парламент ни один закон, не властен над финансами, но может налагать вето на законы, для преодоления которого сейм никогда не соберет необходимые две трети голосов", — сказал Мишкевич РИА Новости. Он считает, что в этой ситуации "Право и справедливость" снова захочет сформировать правительство (PiS являлась правящей партией Польши с 2015 по 2023 год), что возможно сделать, проведя досрочные парламентские выборы. "Качиньский точно захочет закрепить успех. Ему нужны досрочные выборы. И он имеет неплохие шансы добиться их проведения", — сказал собеседник агентства.Он считает, что PiS имеет даже не один, а несколько вариантов создать парламентское большинство для того, чтобы проголосовать за вотум недоверия нынешнему кабинету министров под руководством Туска. "Во-первых, ни к какой коалиции пока не принадлежит фракция "Конфедерация" (националисты и евроскептики. — Прим. ред.). На президентских выборах в первом туре их кандидат Славомир Ментцен получил почти 15 процентов голосов. Плюс к этому более шести процентов получил другой выходец из "Конфедерации" Гжегож Браун. Эта политическая формация почувствовала свою силу и легко может согласиться на коалицию с PiS, если им удастся выторговать достаточное количество министерских портфелей", — сказал политолог. Вторым вариантом он считает переход в коалицию с PiS некоторых нынешних членов правящей коалиции. "Вероятным "перебежчиком" может быть нынешний министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш со своей Польской крестьянской партией. У него достаточно депутатов, но рейтинг этой партии в последнее время стремительно снизился, плюс присутствуют серьезные разногласия с Туском. И, конечно же, разочарование проигрышем Рафала Тшасковского", — сказал Мишкевич. "В любом случае очередные парламентские выборы должны пройти в 2027 году, и вряд ли Качиньский захочет ждать так долго", — заключил он.
https://ria.ru/20250602/polsha-2020379230.html
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в мире, польша, кароль навроцкий, дональд туск, ярослав качиньский
В мире, Польша, Кароль Навроцкий, Дональд Туск, Ярослав Качиньский
Эксперт рассказал, к чему приведет избрание президентом Навроцкого

Мишкевич: избрание Навроцкого может привести к досрочным выборам в парламенте

© AP Photo / Czarek SokolowskiКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Кароль Навроцкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 июн — РИА Новости. Избрание Кароля Навроцкого президентом Польши может привести к досрочным парламентским выборам, высказал мнение в комментарии РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич.
В соответствии с данными Государственной избирательной комиссии, во втором туре выборов президента, который состоялся в воскресенье, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89 процента голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11 процента поддержки.
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"В стране продолжится двоевластие, когда правительство и парламент находятся в руках премьер-министра Дональда Туска, а президент является человеком Ярослава Качиньского (председатель оппозиционной партии "Право и справедливость", PiS. — Прим. ред.). Это очень плохо для управления страной: президент не может провести через парламент ни один закон, не властен над финансами, но может налагать вето на законы, для преодоления которого сейм никогда не соберет необходимые две трети голосов", — сказал Мишкевич РИА Новости.
Он считает, что в этой ситуации "Право и справедливость" снова захочет сформировать правительство (PiS являлась правящей партией Польши с 2015 по 2023 год), что возможно сделать, проведя досрочные парламентские выборы.
"Качиньский точно захочет закрепить успех. Ему нужны досрочные выборы. И он имеет неплохие шансы добиться их проведения", — сказал собеседник агентства.
Он считает, что PiS имеет даже не один, а несколько вариантов создать парламентское большинство для того, чтобы проголосовать за вотум недоверия нынешнему кабинету министров под руководством Туска.
"Во-первых, ни к какой коалиции пока не принадлежит фракция "Конфедерация" (националисты и евроскептики. — Прим. ред.). На президентских выборах в первом туре их кандидат Славомир Ментцен получил почти 15 процентов голосов. Плюс к этому более шести процентов получил другой выходец из "Конфедерации" Гжегож Браун. Эта политическая формация почувствовала свою силу и легко может согласиться на коалицию с PiS, если им удастся выторговать достаточное количество министерских портфелей", — сказал политолог.
Вторым вариантом он считает переход в коалицию с PiS некоторых нынешних членов правящей коалиции.
"Вероятным "перебежчиком" может быть нынешний министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш со своей Польской крестьянской партией. У него достаточно депутатов, но рейтинг этой партии в последнее время стремительно снизился, плюс присутствуют серьезные разногласия с Туском. И, конечно же, разочарование проигрышем Рафала Тшасковского", — сказал Мишкевич.
"В любом случае очередные парламентские выборы должны пройти в 2027 году, и вряд ли Качиньский захочет ждать так долго", — заключил он.
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