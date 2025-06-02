https://ria.ru/20250602/polsha-2020379230.html

Избранный президент в Польше может помешать Украине вступить в НАТО

Избранный президент в Польше может помешать Украине вступить в НАТО - РИА Новости, 02.06.2025

Избранный президент в Польше может помешать Украине вступить в НАТО

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий будет существенным препятствием на пути Киева в НАТО, следует из анализа РИА Новости высказываний политика по... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T09:08:00+03:00

2025-06-02T09:08:00+03:00

2025-06-02T09:08:00+03:00

в мире

украина

польша

россия

владимир зеленский

владимир путин

славомир ментцен

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132798/40/1327984006_0:0:2358:1326_1920x0_80_0_0_dff229e142667d249335d26cd8e68a52.jpg

ВАРШАВА, 2 июня – РИА Новости. Избранный президент Польши Кароль Навроцкий будет существенным препятствием на пути Киева в НАТО, следует из анализа РИА Новости высказываний политика по Украине. В соответствии с данными Государственной избирательной комиссии, во втором туре выборов президента, который состоялся в воскресенье, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11% поддержки. Незадолго перед вторым туром голосования Навроцкий подписал декларацию из нескольких пунктов, предложенную одним из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомиром Ментценем. Одним из пунктов этой декларации звучал как: "не подпишу закон по вопросу вступления Украины в НАТО". "Сегодня я не вижу Украину ни в одной из структур – ни в Европейском союзе, ни в НАТО – до тех пор, пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы", – сказал Навроцкий в эфире телеканала Polsat в январе 2025 года. Он пояснил, что имеет в виду неурегулированный вопрос Волынской резни, в частности, эксгумацию ее жертв на территории Украины. По его мнению, государство, которое не в состоянии рассчитаться за жестокое преступление в отношении 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов. В апреле 2025 года Навроцкий заявлял, что "глубоко разочарован" Владимиром Зеленским. В эфире телеканала Trwam Навроцкий напомнил о том, что Польша не только оказывает Украине огромную экономическую и военную помощь, но и благодаря решениям Европейской комиссии оказалась в проигрышном положении с точки зрения ведения бизнеса в различных отраслях. "Польские фермеры сегодня сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Польские транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Напомню о поддержке, которую украинские беженцы получили от поляков, о действиях, предпринятых польским правительством, которые помогли украинской армии", — сказал политик. При этом он напомнил, что до сих пор не решен вопрос об эксгумациях жертв Волынской резни на территории Украины. "За помощь Польша ничего не получила. Украина на самом деле не относится к нам по-партнерски. Я глубоко разочарован... Зеленским. Он вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству", — сказал Навроцкий. Он заявил, что, если победит на выборах, то постарается наладить отношения с Украиной, которые "будут основываться на принципах партнерства". Кроме того, Навроцкий считает, что Зеленский ведет себя недостойно по отношению к союзникам. "Я считаю, что... Зеленский ведет себя недостойно по отношению к своим союзникам, в том числе и к Польше", - сказал он в эфире Radio Zet. По словам Навроцкого, Зеленский заявил, что Украина осталась одна в начале конфликта, "а это значит, что он недооценил огромные усилия поляков и польского президента". При этом, с февраля 2024 года Навроцкий находится в розыске, объявленном МВД России по уголовному делу об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. Войной с памятниками он активно занимался и продолжает заниматься на посту директора Института национальной памяти. Во время одного из интервью Навроцкий заявил, что после того как узнал о том, что находится в российском розыске, получил лицензию на оружие и купил пистолет. Тем не менее, во время избирательной кампании Навроцкий заявлял, что готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. "Я в состоянии сесть за стол с Путиным", - сказал он в недавнем интервью изданию "Виртуальная Польша".

https://ria.ru/20250519/navrotskiy-2017495210.html

https://ria.ru/20250602/vybory-2020373390.html

https://ria.ru/20250524/polsha-2018919142.html

украина

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, россия, владимир зеленский, владимир путин, славомир ментцен, нато, президентские выборы в польше — 2025