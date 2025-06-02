https://ria.ru/20250602/polsha-2020374128.html

Навроцкий избран президентом Польши

Навроцкий избран президентом Польши - РИА Новости, 02.06.2025

Навроцкий избран президентом Польши

Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши, свидетельствуют опубликованные на официальном сайте избиркома данные после обработки 100... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T07:42:00+03:00

2025-06-02T07:42:00+03:00

2025-06-02T15:36:00+03:00

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рафал тшасковски

кароль навроцкий

президентские выборы в польше — 2025

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ВАРШАВА, 2 июн — РИА Новости. Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши, свидетельствуют опубликованные на официальном сайте избиркома данные после обработки 100 процентов бюллетеней. "Он был избран во втором туре голосования", — указал избирком напротив фамилии кандидата. Навроцкий набрал 50,89 процента голосов. Его соперник, кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский, получил 49,11 процента.Навроцкий набрал 10 606 628 голосов и победил в шести из 15 воеводств, в основном на востоке Польши, где традиционно лидируют представители партии "Право и справедливость". Тшасковский получил 10 237 177 голосов, одержав верх в западной и центральной частях страны.Во время голосования 189 294 голоса признали недействительными, в том числе 101 845 из-за отметок за обоих кандидатов, а 87 449 — потому что в бюллетене не был выбран ни один из политиков.В первом туре президентских выборов, который прошел 18 мая, Тшасковский получил 31,36 процента голосов избирателей, а Навроцкий — 29,54 процента.Главное о Кароле Навроцком:

https://ria.ru/20250528/narod-2019459066.html

https://ria.ru/20250602/vybory-2020373390.html

https://ria.ru/20250602/vybory-2020366035.html

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в мире, польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий, президентские выборы в польше — 2025