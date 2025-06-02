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Навроцкий избран президентом Польши - РИА Новости, 02.06.2025
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07:42 02.06.2025 (обновлено: 15:36 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/polsha-2020374128.html
Навроцкий избран президентом Польши
Навроцкий избран президентом Польши - РИА Новости, 02.06.2025
Навроцкий избран президентом Польши
Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши, свидетельствуют опубликованные на официальном сайте избиркома данные после обработки 100... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T07:42:00+03:00
2025-06-02T15:36:00+03:00
в мире
польша
рафал тшасковски
кароль навроцкий
президентские выборы в польше — 2025
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ВАРШАВА, 2 июн — РИА Новости. Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши, свидетельствуют опубликованные на официальном сайте избиркома данные после обработки 100 процентов бюллетеней. "Он был избран во втором туре голосования", — указал избирком напротив фамилии кандидата. Навроцкий набрал 50,89 процента голосов. Его соперник, кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский, получил 49,11 процента.Навроцкий набрал 10 606 628 голосов и победил в шести из 15 воеводств, в основном на востоке Польши, где традиционно лидируют представители партии "Право и справедливость". Тшасковский получил 10 237 177 голосов, одержав верх в западной и центральной частях страны.Во время голосования 189 294 голоса признали недействительными, в том числе 101 845 из-за отметок за обоих кандидатов, а 87 449 — потому что в бюллетене не был выбран ни один из политиков.В первом туре президентских выборов, который прошел 18 мая, Тшасковский получил 31,36 процента голосов избирателей, а Навроцкий — 29,54 процента.Главное о Кароле Навроцком:
https://ria.ru/20250528/narod-2019459066.html
https://ria.ru/20250602/vybory-2020373390.html
https://ria.ru/20250602/vybory-2020366035.html
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в мире, польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Рафал Тшасковски, Кароль Навроцкий, Президентские выборы в Польше — 2025
Навроцкий избран президентом Польши

ЦИК Польши: Навроцкий избран президентом после обработки всех голосов

© Getty Images / Sean GallupКароль Навроцкий после второго тура президентских выборов в Польше
Кароль Навроцкий после второго тура президентских выборов в Польше - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Getty Images / Sean Gallup
Кароль Навроцкий после второго тура президентских выборов в Польше
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ВАРШАВА, 2 июн — РИА Новости. Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши, свидетельствуют опубликованные на официальном сайте избиркома данные после обработки 100 процентов бюллетеней.
«
"Он был избран во втором туре голосования", — указал избирком напротив фамилии кандидата.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
"Перестали бы существовать": в Польше напомнили о долге перед Россией
28 мая, 01:59
Навроцкий набрал 50,89 процента голосов.
Его соперник, кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский, получил 49,11 процента.
Навроцкий набрал 10 606 628 голосов и победил в шести из 15 воеводств, в основном на востоке Польши, где традиционно лидируют представители партии "Право и справедливость". Тшасковский получил 10 237 177 голосов, одержав верх в западной и центральной частях страны.
© Инфографика . РИА НовостиИтоги второго тура президентских выборов в Польше
Итоги второго тура президентских выборов в Польше
© Инфографика . РИА Новости
Итоги второго тура президентских выборов в Польше
Во время голосования 189 294 голоса признали недействительными, в том числе 101 845 из-за отметок за обоих кандидатов, а 87 449 — потому что в бюллетене не был выбран ни один из политиков.
В первом туре президентских выборов, который прошел 18 мая, Тшасковский получил 31,36 процента голосов избирателей, а Навроцкий — 29,54 процента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Польские либералы всю ночь праздновали победу, но потом проснулись
Вчера, 08:00

Главное о Кароле Навроцком:

  • Выступает против членства Украины в ЕС и НАТО.
  • Неоднократно обращал внимание на неурегулированный вопрос Волынской резни.
  • Подчеркивал, что Украина, которая не в состоянии рассчитаться за жестокие преступления прошлого, не может быть частью международных альянсов.
  • В апреле заявлял, что глубоко разочарован Зеленским, который недооценил огромные усилия поляков в вопросе помощи Киеву.
  • Сторонник ужесточения правил для проживающих в Польше украинцев, лишения их социальных льгот.
  • Во время избирательной кампании заявлял, что готов сесть за стол переговоров с Путиным.
  • Навроцкий находится в розыске, объявленном МВД России по делу об уничтожении и повреждении памятников советским воинам, которыми он занимался и продолжает заниматься на посту директора Института национальной памяти.
  • Известен антироссийскими высказываниями.
Рафал Тшасковский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Тшасковский выиграл выборы президента Польши на участке в России
Вчера, 03:48
 
В миреПольшаРафал ТшасковскиКароль НавроцкийПрезидентские выборы в Польше — 2025
 
 
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