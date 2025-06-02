Навроцкий избран президентом Польши
ЦИК Польши: Навроцкий избран президентом после обработки всех голосов
© Getty Images / Sean GallupКароль Навроцкий после второго тура президентских выборов в Польше
© Getty Images / Sean Gallup
Кароль Навроцкий после второго тура президентских выборов в Польше
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ВАРШАВА, 2 июн — РИА Новости. Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши, свидетельствуют опубликованные на официальном сайте избиркома данные после обработки 100 процентов бюллетеней.
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"Он был избран во втором туре голосования", — указал избирком напротив фамилии кандидата.
Навроцкий набрал 50,89 процента голосов.
Его соперник, кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский, получил 49,11 процента.
© Инфографика . РИА НовостиИтоги второго тура президентских выборов в Польше
© Инфографика . РИА Новости
Итоги второго тура президентских выборов в Польше
Во время голосования 189 294 голоса признали недействительными, в том числе 101 845 из-за отметок за обоих кандидатов, а 87 449 — потому что в бюллетене не был выбран ни один из политиков.
В первом туре президентских выборов, который прошел 18 мая, Тшасковский получил 31,36 процента голосов избирателей, а Навроцкий — 29,54 процента.
Главное о Кароле Навроцком:
- ️Выступает против членства Украины в ЕС и НАТО.
- ️Неоднократно обращал внимание на неурегулированный вопрос Волынской резни.
- ️Подчеркивал, что Украина, которая не в состоянии рассчитаться за жестокие преступления прошлого, не может быть частью международных альянсов.
- ️В апреле заявлял, что глубоко разочарован Зеленским, который недооценил огромные усилия поляков в вопросе помощи Киеву.
- Сторонник ужесточения правил для проживающих в Польше украинцев, лишения их социальных льгот.
- ️Во время избирательной кампании заявлял, что готов сесть за стол переговоров с Путиным.
- ️Навроцкий находится в розыске, объявленном МВД России по делу об уничтожении и повреждении памятников советским воинам, которыми он занимался и продолжает заниматься на посту директора Института национальной памяти.
- Известен антироссийскими высказываниями.