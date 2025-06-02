https://ria.ru/20250602/poezd-2020413032.html
Число пострадавших при крушении поезда в Брянской области возросло до 104
Число пострадавших при крушении поезда в Брянской области возросло до 104 - РИА Новости, 02.06.2025
Число пострадавших при крушении поезда в Брянской области возросло до 104
Число пострадавших при обрушении моста на поезд в Выгоничском районе Брянской области увеличилось до 104 человек, рассказал губернатор региона Александр... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T11:30:00+03:00
2025-06-02T11:30:00+03:00
2025-06-02T15:28:00+03:00
происшествия
брянская область
выгоничский район
александр богомаз
обрушение моста на поезд в брянской области
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 2 июн — РИА Новости. Число пострадавших при обрушении моста на поезд в Выгоничском районе Брянской области увеличилось до 104 человек, рассказал губернатор региона Александр Богомаз."По пострадавшим. В Москве еще обратились по приезде или по прибытии поезда в Москву 22 человека. <...> Сегодня в Брянской области находятся 38 человек. Всего, с учетом того, что еще люди обращались, плюс 33 человека, которым была оказана помощь, и они ушли домой. То есть всего на сегодня у нас 104 пострадавших", — уточнил он.Как сообщал сегодня РИА Новости представитель экстренных служб, среди госпитализированных после инцидента четверо детей.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более ста пострадали.Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Из-за инцидента возбудили уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК Светлана Петренко, его, как и дело о подрыве моста в Курской области, передадут в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250602/vrach-2020362147.html
https://ria.ru/20250602/postradavshie-2020393049.html
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происшествия, брянская область, выгоничский район, александр богомаз, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Александр Богомаз, Обрушение моста на поезд в Брянской области