https://ria.ru/20250602/plennyy-2020372486.html
Пленный рассказал, что в ВСУ набирают грузчиков и сварщиков
Пленный рассказал, что в ВСУ набирают грузчиков и сварщиков - РИА Новости, 02.06.2025
Пленный рассказал, что в ВСУ набирают грузчиков и сварщиков
Украинские военнослужащие, вернувшиеся с передовой, больше не хотят туда возвращаться, из-за чего в войсках оказываются "всякие грузчики, сварщики", рассказал... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T07:14:00+03:00
2025-06-02T07:14:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие, вернувшиеся с передовой, больше не хотят туда возвращаться, из-за чего в войсках оказываются "всякие грузчики, сварщики", рассказал на видео МО РФ пленный военнослужащий ВСУ Иван Шарутин. "Пусть сами идут воюют. Забирают всяких грузчиков, сварщиков. Сами не хотят идти, у них у всех отмазка: "Мы же уже воевали, идите вы повоюйте", - сказал Шарутин. Он рассказал, что получил повестку в августе, но долго продолжал ездить на работу до тех пор, пока однажды в декабре не был остановлен полицией. Сотрудники, "пробили" Шарутина по планшету и забрали, заявив, что он находится в розыске. В плен Шарутин попал недалеко от населённого пункта Олешня в Сумской области Украины. "Русский солдат залез в нору, а я в этой же норе сидел. Он на меня наткнулся и сказал: "Будешь сидеть тихо, я сохраню тебе жизнь". Ребята сдавайтесь в плен, если есть возможность. Останетесь живы", - отметил пленный.
https://ria.ru/20250601/vsu-2020220582.html
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россия, сумская область, украина, вооруженные силы украины
Россия, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, что в ВСУ набирают грузчиков и сварщиков
Пленный Шарутин: в ВСУ набирают грузчиков и сварщиков
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие, вернувшиеся с передовой, больше не хотят туда возвращаться, из-за чего в войсках оказываются "всякие грузчики, сварщики", рассказал на видео МО РФ пленный военнослужащий ВСУ Иван Шарутин.
"Пусть сами идут воюют. Забирают всяких грузчиков, сварщиков. Сами не хотят идти, у них у всех отмазка: "Мы же уже воевали, идите вы повоюйте", - сказал Шарутин.
Он рассказал, что получил повестку в августе, но долго продолжал ездить на работу до тех пор, пока однажды в декабре не был остановлен полицией. Сотрудники, "пробили" Шарутина по планшету и забрали, заявив, что он находится в розыске.
В плен Шарутин попал недалеко от населённого пункта Олешня в Сумской области Украины
.
"Русский солдат залез в нору, а я в этой же норе сидел. Он на меня наткнулся и сказал: "Будешь сидеть тихо, я сохраню тебе жизнь". Ребята сдавайтесь в плен, если есть возможность. Останетесь живы", - отметил пленный.