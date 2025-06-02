https://ria.ru/20250602/plennyy-2020372486.html

Пленный рассказал, что в ВСУ набирают грузчиков и сварщиков

Пленный рассказал, что в ВСУ набирают грузчиков и сварщиков - РИА Новости, 02.06.2025

Пленный рассказал, что в ВСУ набирают грузчиков и сварщиков

Украинские военнослужащие, вернувшиеся с передовой, больше не хотят туда возвращаться, из-за чего в войсках оказываются "всякие грузчики, сварщики", рассказал... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T07:14:00+03:00

2025-06-02T07:14:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие, вернувшиеся с передовой, больше не хотят туда возвращаться, из-за чего в войсках оказываются "всякие грузчики, сварщики", рассказал на видео МО РФ пленный военнослужащий ВСУ Иван Шарутин. "Пусть сами идут воюют. Забирают всяких грузчиков, сварщиков. Сами не хотят идти, у них у всех отмазка: "Мы же уже воевали, идите вы повоюйте", - сказал Шарутин. Он рассказал, что получил повестку в августе, но долго продолжал ездить на работу до тех пор, пока однажды в декабре не был остановлен полицией. Сотрудники, "пробили" Шарутина по планшету и забрали, заявив, что он находится в розыске. В плен Шарутин попал недалеко от населённого пункта Олешня в Сумской области Украины. "Русский солдат залез в нору, а я в этой же норе сидел. Он на меня наткнулся и сказал: "Будешь сидеть тихо, я сохраню тебе жизнь". Ребята сдавайтесь в плен, если есть возможность. Останетесь живы", - отметил пленный.

https://ria.ru/20250601/vsu-2020220582.html

https://ria.ru/20250531/plennyy-2020092989.html

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россия, сумская область, украина, вооруженные силы украины