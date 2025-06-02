https://ria.ru/20250602/plany-2020423019.html

Информации о планах Мединского встретиться с представителями Турции нет

Информации о планах Мединского встретиться с представителями Турции нет - РИА Новости, 02.06.2025

Информации о планах Мединского встретиться с представителями Турции нет

Турецкая сторона не располагает информацией о планах главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского встретиться с представителями... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T12:07:00+03:00

2025-06-02T12:07:00+03:00

2025-06-02T12:08:00+03:00

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владимир мединский

хакан фидан

турция

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Турецкая сторона не располагает информацией о планах главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского встретиться с представителями турецких властей на полях переговоров в Стамбуле, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Ожидается, что со вступительным словом на переговорах выступит глава МИД Турции Хакан Фидан. "У нас нет информации о таких планах", - сообщил собеседник агентства. При этом источник РИА Новости заявил, что Мединский планирует "некие контакты" на полях переговоров в Стамбуле.

https://ria.ru/20250601/peregovory-2020349248.html

https://ria.ru/20250602/vremja-2020398606.html

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в мире, стамбул, россия, украина, владимир мединский, хакан фидан, турция, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле