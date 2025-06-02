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Информации о планах Мединского встретиться с представителями Турции нет - РИА Новости, 02.06.2025
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12:07 02.06.2025 (обновлено: 12:08 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/plany-2020423019.html
Информации о планах Мединского встретиться с представителями Турции нет
Информации о планах Мединского встретиться с представителями Турции нет - РИА Новости, 02.06.2025
Информации о планах Мединского встретиться с представителями Турции нет
Турецкая сторона не располагает информацией о планах главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского встретиться с представителями... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:07:00+03:00
2025-06-02T12:08:00+03:00
в мире
стамбул
россия
украина
владимир мединский
хакан фидан
турция
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Турецкая сторона не располагает информацией о планах главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского встретиться с представителями турецких властей на полях переговоров в Стамбуле, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Ожидается, что со вступительным словом на переговорах выступит глава МИД Турции Хакан Фидан. "У нас нет информации о таких планах", - сообщил собеседник агентства. При этом источник РИА Новости заявил, что Мединский планирует "некие контакты" на полях переговоров в Стамбуле.
https://ria.ru/20250601/peregovory-2020349248.html
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в мире, стамбул, россия, украина, владимир мединский, хакан фидан, турция, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Стамбул, Россия, Украина, Владимир Мединский, Хакан Фидан, Турция, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Информации о планах Мединского встретиться с представителями Турции нет

У Турции нет информации о планах Мединского встретиться с представителями страны

© RIA_Kremlinpool/TelegramПомощник президента РФ Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной
Помощник президента РФ Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© RIA_Kremlinpool/Telegram
Помощник президента РФ Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Турецкая сторона не располагает информацией о планах главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского встретиться с представителями турецких властей на полях переговоров в Стамбуле, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Ожидается, что со вступительным словом на переговорах выступит глава МИД Турции Хакан Фидан.
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"У нас нет информации о таких планах", - сообщил собеседник агентства.
При этом источник РИА Новости заявил, что Мединский планирует "некие контакты" на полях переговоров в Стамбуле.
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Вчера, 10:30
 
В миреСтамбулРоссияУкраинаВладимир МединскийХакан ФиданТурцияВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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