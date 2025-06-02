https://ria.ru/20250602/perevod-2020365553.html
Пожизненно осужденный за обстрел вертолета добивается перевода в ИК Чечни
Пожизненно осужденный за обстрел вертолета добивается перевода в ИК Чечни - РИА Новости, 02.06.2025
Пожизненно осужденный за обстрел вертолета добивается перевода в ИК Чечни
Пожизненно осужденный боевик Доку Джантемиров, причастный к обстрелу вертолета под Грозным, при котором в 2002 году погибли 127 человек, добивается перевода в... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T03:35:00+03:00
2025-06-02T03:35:00+03:00
2025-06-02T03:35:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пожизненно осужденный боевик Доку Джантемиров, причастный к обстрелу вертолета под Грозным, при котором в 2002 году погибли 127 человек, добивается перевода в исправительную колонию Чечни, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что он, отбывая наказание в колонии "Полярная сова" в ЯНАО, направил во ФСИН обращение о переводе в колонию Чеченской Республики, где проживают его близкие родственники, но оно не было рассмотрено. Тогда Джантемиров подал иск в один из судов Москвы, пояснив, что из-за игнорирования заявления он "испытывает сильные душевные переживания, что привело к ухудшению здоровья, у него диагностирована язвенная болезнь". Суд в столице вернул иск заявителю из-за неподсудности. Вопрос должна решать инстанция по месту нахождения исправительного учреждения, говорится в решении. В то же время, как узнало РИА Новости, изучив электронные базы судов в ЯНАО, туда с похожим заявлением Джантемиров пока не обращался. За последние несколько лет мужчина подавал в суды Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа иски к "Почте России" за нарушение сроков пересылки корреспонденции, к колонии из-за ограничения администрацией телефонных переговоров, количества посылок и передач, к медчасти из-за неоказания надлежащей помощи. Все они были отклонены. Джантемиров фактически дважды был приговорен к пожизненному сроку по двум разным уголовным делам. В 2001 году он и другие боевики, как установило следствие, уничтожил из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" в Чечне вертолет с офицерами Генштаба РФ. В результате погибли 13 человек, в том числе начальник 2-го управления Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Анатолий Поздняков и замначальника Главного управления кадров Минобороны генерал-майор Павел Варфоломеев. Также Джантемиров участвовал в обстреле самого крупного в мире серийного вертолета Ми-26 над Ханкалой (до 2008 года – поселок под Грозным, позднее был включен в состав города). При его крушении 19 августа 2002 года погибли 127 человек.
https://ria.ru/20250527/osetiya-2019252696.html
https://ria.ru/20250601/koloniya-2020218034.html
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происшествия, москва, россия, грозный, почта россии, ми-26
Происшествия, Москва, Россия, Грозный, Почта России, Ми-26
Пожизненно осужденный за обстрел вертолета добивается перевода в ИК Чечни
Пожизненно осужденный за обстрел вертолета боевик добивается перевода в ИК Чечни
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пожизненно осужденный боевик Доку Джантемиров, причастный к обстрелу вертолета под Грозным, при котором в 2002 году погибли 127 человек, добивается перевода в исправительную колонию Чечни, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что он, отбывая наказание в колонии "Полярная сова" в ЯНАО, направил во ФСИН обращение о переводе в колонию Чеченской Республики, где проживают его близкие родственники, но оно не было рассмотрено. Тогда Джантемиров подал иск в один из судов Москвы, пояснив, что из-за игнорирования заявления он "испытывает сильные душевные переживания, что привело к ухудшению здоровья, у него диагностирована язвенная болезнь".
Суд в столице вернул иск заявителю из-за неподсудности. Вопрос должна решать инстанция по месту нахождения исправительного учреждения, говорится в решении. В то же время, как узнало РИА Новости, изучив электронные базы судов в ЯНАО, туда с похожим заявлением Джантемиров пока не обращался.
За последние несколько лет мужчина подавал в суды Москвы
и Ямало-Ненецкого автономного округа иски к "Почте России
" за нарушение сроков пересылки корреспонденции, к колонии из-за ограничения администрацией телефонных переговоров, количества посылок и передач, к медчасти из-за неоказания надлежащей помощи. Все они были отклонены.
Джантемиров фактически дважды был приговорен к пожизненному сроку по двум разным уголовным делам. В 2001 году он и другие боевики, как установило следствие, уничтожил из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" в Чечне вертолет с офицерами Генштаба РФ
. В результате погибли 13 человек, в том числе начальник 2-го управления Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Анатолий Поздняков и замначальника Главного управления кадров Минобороны генерал-майор Павел Варфоломеев. Также Джантемиров участвовал в обстреле самого крупного в мире серийного вертолета М
и-26 над Ханкалой (до 2008 года – поселок под Грозным
, позднее был включен в состав города). При его крушении 19 августа 2002 года погибли 127 человек.