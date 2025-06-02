https://ria.ru/20250602/peregovory-2020512719.html

Мединский рассказал, на каком языке шли переговоры с Украиной

Мединский рассказал, на каком языке шли переговоры с Украиной - РИА Новости, 02.06.2025

Мединский рассказал, на каком языке шли переговоры с Украиной

Переговоры делегаций РФ и Украины в Турции шли на русском языке, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:35:00+03:00

2025-06-02T17:35:00+03:00

2025-06-02T17:52:00+03:00

украина

в мире

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

россия

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Переговоры делегаций РФ и Украины в Турции шли на русском языке, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров."Угадали, молодцы", - сказал Мединский, отвечая на вопрос журналиста, на русском ли языке велись переговоры.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/rossija-2020513181.html

https://ria.ru/20250602/spisok-2020512104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия