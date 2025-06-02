Мединский рассказал, на каком языке шли переговоры с Украиной
Мединский: переговоры с Украиной шли на русском языке
© РИА НовостиЖурналисты ждут пресс-конференцию российской делегации
© РИА Новости
Журналисты ждут пресс-конференцию российской делегации
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Переговоры делегаций РФ и Украины в Турции шли на русском языке, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.
"Угадали, молодцы", - сказал Мединский, отвечая на вопрос журналиста, на русском ли языке велись переговоры.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".