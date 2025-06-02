https://ria.ru/20250602/peregovory-2020493737.html

Россия и Украина обсудили обмен пленными, сообщил источник

Россия и Украина обсудили обмен пленными, сообщил источник - РИА Новости, 02.06.2025

Россия и Украина обсудили обмен пленными, сообщил источник

Россия и Украина на переговорах в Стамбуле подробно обсудили обмены пленными, сообщил источник РИА Новости в российской делегации. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:27:00+03:00

2025-06-02T16:27:00+03:00

2025-06-02T16:31:00+03:00

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Россия и Украина на переговорах в Стамбуле подробно обсудили обмены пленными, сообщил источник РИА Новости в российской делегации."РФ и Украина подробно обсудили обмены пленными, о результатах будет заявлено официально", - сказал собеседник агентства.Пресс-подход делегации РФ в Стамбуле ожидается в ближайшее время.Переговоры шли больше часа во дворце Чираган.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле