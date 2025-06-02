https://ria.ru/20250602/peregovory-2020490378.html

Вернутся тысячи. О чем Россия договорилась с Украиной

Вернутся тысячи. О чем Россия договорилась с Украиной - РИА Новости, 02.06.2025

Вернутся тысячи. О чем Россия договорилась с Украиной

В стамбульском дворце Чираган состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Стороны вручили друг другу документы по урегулированию конфликта,... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T18:16:00+03:00

2025-06-02T18:16:00+03:00

2025-06-02T20:43:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Михаил Катков. В стамбульском дворце Чираган состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Стороны вручили друг другу документы по урегулированию конфликта, условились о самом масштабном обмене пленными. Москва предложила прекратить огонь на некоторых участках фронта, чтобы забрать тела погибших. Также затронули вопрос возвращения детей. О результатах встречи и о том, что будет дальше, — в материале РИА Новости.Вторая попыткаРоссийская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским была такой же, что и 16 мая: заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин и другие.Украинская делегация, которую снова возглавил министр обороны Рустем Умеров, немного изменилась. Из нее исключили начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексея Маловацкого, зато добавили представителя омбудсмена парламента Юрия Ковбаса, замначальника Генштаба ВСУ Евгения Острянского и замначальника юридического направления в Генштабе Андрея Фомина.Перед встречей представители Киева проконсультировались с чиновниками из Германии, Италии и Великобритании. Кроме того, состоялась двусторонняя встреча Мединского и Умерова. Видимо, из-за этого переговоры начались в 14:50 вместо запланированных 13:00.Во вступительном слове министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что Анкара ожидает подвижек в гуманитарных вопросах — в частности, обмене пленными. И выразил надежду на обсуждение подготовки встречи глав государств. "Мы высоко оцениваем подход США к урегулированию конфликта. Решительность Трампа открывает окно возможностей", — добавил он.Турецкий гамбитВстретиться в Стамбуле 2 июня предложила Россия. Москва же была инициатором майских переговоров. Тогда, 16 числа, условились среди прочего представить меморандумы с изложением своего видения урегулирования конфликта.На прошлой неделе в Москве сообщили, что меморандум "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса" готов. В Киеве пожелали увидеть его до приезда в Стамбул. Кремль на это не согласился. Кое-что, конечно, стало известно заранее. Так, глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины — одно из ключевых требований. Кроме того, для прекращения огня страны Запада должны прекратить вооружать Киев, а там — остановить мобилизацию, добавил постпред России при ООН Василий Небензя.Уже после переговоров 2 июня текст российского меморандума был обнародован.Еще 1 июня западные СМИ опубликовали проект украинского меморандума. В Киеве настаивают на полном и безусловном прекращении огня в воздухе, на суше и море, обмене пленными по формуле "всех на всех". При этом отказываться от курса на вступление в НАТО не собираются, новые регионы и Крым российскими не признают. "Гуманитарный жест"Переговоры продлились чуть больше часа. Стороны обменялись меморандумами. По словам Мединского, российский документ состоит из двух частей. Первая посвящена достижению настоящего долгосрочного мира. Вторая — шагам для полноценного прекращения огня, там есть варианты.Кроме того, Россия в одностороннем порядке передаст шесть тысяч тел украинских солдат. "Мы все, что смогли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили, кто они. Прямо, организованно, официальным составом на следующей неделе эти тела украинской стороне передадим", — сказал Мединский.Также он анонсировал очередной обмен пленными, самый масштабный за три года конфликта. Тяжелораненых и тяжелобольных — по формуле "все на всех". "Это гуманитарный жест с нашей стороны. Во-вторых, по такой же формуле "все на всех" будут обменены молодые солдаты в возрасте до 25 лет", — уточнил глава российской делегации.Москва также предложила прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта — "чтобы командиры могли подобрать трупы своих солдат".Отдельно затронули тему детей, которых Киев считает незаконно вывезенными в Россию. Об этом представители украинской власти много говорили в последние дни. Мединский обратил внимание, что Киев пытается сделать из этой темы "шоу для сердобольных европейцев". И привел факты: в начале СВО западные медиа разгоняли информацию о якобы "полутора миллионах похищенных детей", затем цифра постепенно уменьшалась. Но что на деле?"На самом деле речь идет о десятках детей — это дети, никем не похищенные. Нет ни одного похищенного ребенка. Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные из зоны боевых действий, вывезенные. Мы ищем родителей. Если появляются родители — мы их возвращаем", — объяснил Мединский. И продемонстрировал список из 339 фамилий, переданных украинской стороной. Не так давно Москва передала 101 ребенка и вернула с той стороны 22. Россия, добавил помощник президента, постоянно работает над этим.Как и в целом над прекращением конфликта. Украинская сторона в течение недели изучит переданный Москвой меморандум. По словам Рустема Умерова, Киев предложил встретиться еще — в период с 20 по 30 июня. Пока же разъехались: обе делегации покинули дворец Чираган сразу после подхода к прессе.

https://ria.ru/20250527/polsha-2019157717.html

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