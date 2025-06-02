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Представитель МИД Турции оценил прошедшие в Стамбуле переговоры - РИА Новости, 02.06.2025
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16:15 02.06.2025 (обновлено: 16:25 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020489069.html
Представитель МИД Турции оценил прошедшие в Стамбуле переговоры
Представитель МИД Турции оценил прошедшие в Стамбуле переговоры - РИА Новости, 02.06.2025
Представитель МИД Турции оценил прошедшие в Стамбуле переговоры
Второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле завершился "не негативно", сообщил представитель МИД Турции Онджю Кечели. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:15:00+03:00
2025-06-02T16:25:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле завершился "не негативно", сообщил представитель МИД Турции Онджю Кечели.Переговоры шли больше часа, шли на русском языке, сообщил ранее РИА Новости источник."Переговоры завершились не негативно, делегации обедают", - сообщил Кечели журналистам.Пресс-подход делегации РФ в Стамбуле ожидается в ближайшее время.Переговоры шли больше часа во дворце Чираган.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Представитель МИД Турции оценил прошедшие в Стамбуле переговоры

Представитель МИД Турции: переговоры России и Украины завершились не негативно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле завершился "не негативно", сообщил представитель МИД Турции Онджю Кечели.
Переговоры шли больше часа, шли на русском языке, сообщил ранее РИА Новости источник.
«
"Переговоры завершились не негативно, делегации обедают", - сообщил Кечели журналистам.
Пресс-подход делегации РФ в Стамбуле ожидается в ближайшее время.
Переговоры шли больше часа во дворце Чираган.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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