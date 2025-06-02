https://ria.ru/20250602/peregovory-2020489069.html

Представитель МИД Турции оценил прошедшие в Стамбуле переговоры

Представитель МИД Турции оценил прошедшие в Стамбуле переговоры - РИА Новости, 02.06.2025

Представитель МИД Турции оценил прошедшие в Стамбуле переговоры

Второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле завершился "не негативно", сообщил представитель МИД Турции Онджю Кечели. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:15:00+03:00

2025-06-02T16:15:00+03:00

2025-06-02T16:25:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле завершился "не негативно", сообщил представитель МИД Турции Онджю Кечели.Переговоры шли больше часа, шли на русском языке, сообщил ранее РИА Новости источник."Переговоры завершились не негативно, делегации обедают", - сообщил Кечели журналистам.Пресс-подход делегации РФ в Стамбуле ожидается в ближайшее время.Переговоры шли больше часа во дворце Чираган.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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