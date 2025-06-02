https://ria.ru/20250602/peregovory-2020489069.html
Представитель МИД Турции оценил прошедшие в Стамбуле переговоры
Представитель МИД Турции оценил прошедшие в Стамбуле переговоры - РИА Новости, 02.06.2025
Представитель МИД Турции оценил прошедшие в Стамбуле переговоры
Второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле завершился "не негативно", сообщил представитель МИД Турции Онджю Кечели. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:15:00+03:00
2025-06-02T16:15:00+03:00
2025-06-02T16:25:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020484783_0:10:3071:1737_1920x0_80_0_0_18fca8e82018593d2b0bad9f2ede9db3.jpg
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле завершился "не негативно", сообщил представитель МИД Турции Онджю Кечели.Переговоры шли больше часа, шли на русском языке, сообщил ранее РИА Новости источник."Переговоры завершились не негативно, делегации обедают", - сообщил Кечели журналистам.Пресс-подход делегации РФ в Стамбуле ожидается в ближайшее время.Переговоры шли больше часа во дворце Чираган.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020484783_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b5f0926446a92c4d8e7e1d9301c12081.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Представитель МИД Турции оценил прошедшие в Стамбуле переговоры
Представитель МИД Турции: переговоры России и Украины завершились не негативно