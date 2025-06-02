https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487709.html
Пресс-подход российской делегации после переговоров с Украиной. Трансляция
Пресс-подход российской делегации после переговоров с Украиной. Трансляция - РИА Новости, 02.06.2025
Пресс-подход российской делегации после переговоров с Украиной. Трансляция
Российская делегация выступает перед журналистами после второго раунда переговоров с Украиной. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:28:00+03:00
2025-06-02T17:28:00+03:00
2025-06-02T17:28:00+03:00
украина
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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Российская делегация выступает перед журналистами после второго раунда переговоров с Украиной.
украина
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пресс-подход российской делегации после переговоров с Украиной
Пресс-подход российской делегации после переговоров с Украиной
2025-06-02T17:28
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, видео
Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Пресс-подход российской делегации после переговоров с Украиной. Трансляция
Российская делегация выступает перед журналистами после второго раунда переговоров с Украиной.
2025-06-02T17:28
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PT10M33S
Пресс-подход российской делегации после переговоров с Украиной. Трансляция
Читать ria.ru в
Российская делегация выступает перед журналистами после второго раунда переговоров с Украиной.