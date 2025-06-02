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Пресс-подход российской делегации после переговоров с Украиной. Трансляция

Пресс-подход российской делегации после переговоров с Украиной. Трансляция - РИА Новости, 02.06.2025

Пресс-подход российской делегации после переговоров с Украиной. Трансляция

Российская делегация выступает перед журналистами после второго раунда переговоров с Украиной. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:28:00+03:00

2025-06-02T17:28:00+03:00

2025-06-02T17:28:00+03:00

украина

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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Российская делегация выступает перед журналистами после второго раунда переговоров с Украиной.

украина

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2025

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Пресс-подход российской делегации после переговоров с Украиной Пресс-подход российской делегации после переговоров с Украиной 2025-06-02T17:28 true PT10M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, видео