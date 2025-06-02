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Мединский рассказал о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
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17:29 02.06.2025 (обновлено: 20:30 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html
Мединский рассказал о переговорах в Стамбуле
Мединский рассказал о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
Мединский рассказал о переговорах в Стамбуле
Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал об итогах переговоров с представителями Украины в Стамбуле. Ключевые заявления — в материале РИА... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:29:00+03:00
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
владимир мединский
в мире
стамбул
россия
украина
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал об итогах переговоров с представителями Украины в Стамбуле. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.О меморандумеОбмен пленными и телами погибшихВопрос с детьми. Заявления МединскогоВторой раунд переговоров между делегациями России и Украины продолжался чуть больше часа.Состав отечественной делегации тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию снова возглавил министр обороны Рустем Умеров.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными (в итоге прошедший с 23 по 25 мая) и представить видение возможностей будущего перемирия.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020541085.html
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Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле
Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир мединский, в мире, стамбул, россия, украина
Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Владимир Мединский, В мире, Стамбул, Россия, Украина

Мединский рассказал о переговорах в Стамбуле

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал об итогах переговоров с представителями Украины в Стамбуле. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

О меморандуме

  • Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию.
  • Он состоит из двух частей, это подробный и проработанный документ.
  • Первая часть касается вопроса достижения настоящего долгосрочного мира.
  • Вторая часть российского меморандума — о шагах для полноценного прекращения огня — предусматривает вариативность и несколько путей достижения цели.
  • Украина взяла документ для изучения, после чего передаст России свой ответ.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Опубликован полный текст российского меморандума по Украине
Вчера, 19:37

Обмен пленными и телами погибших

  • Стороны договорились о самом масштабном обмене пленными.
  • Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек, но может и превысить его.
  • Больные и тяжелораненые, а также бойцы в возрасте до 25 лет будут обменяны по принципу "всех на всех".
  • Москва и Киев создадут постоянные медицинские комиссии, чтобы без политических решений регулярно обмениваться тяжелоранеными пленными.
  • Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы командиры могли забрать тела своих солдат.
  • Украинские военные обещали проработать это предложение в ближайшее время.
  • Россия в одностороннем порядке на следующей неделе передаст Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Владимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины в дворце Чираган - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский рассказал о росте жертв среди украинских военных
Вчера, 17:59

Вопрос с детьми. Заявления Мединского

  • Киев устроил из темы "похищения" детей "шоу для сердобольных европейцев".
  • Украина передала список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта.
  • Нет ни одного ребенка, похищенного Москвой, есть только спасенные российскими солдатами.
  • Москва возвращает Киеву детей, если находятся их родители или законные представители.
  • Россия работает над вопросом воссоединения семей, разъединившихся из-за конфликта на Украине.
  • Москва за последнее время вернула Киеву 101 ребенка, украинская сторона передала 22.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Эрдоган назвал встречу в Стамбуле великолепной
Вчера, 17:42
Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины продолжался чуть больше часа.
Состав отечественной делегации тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию снова возглавил министр обороны Рустем Умеров.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными (в итоге прошедший с 23 по 25 мая) и представить видение возможностей будущего перемирия.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Стамбульская ловушка готова: страна может распасться
Вчера, 08:00
 
Второй раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВладимир МединскийВ миреСтамбулРоссияУкраина
 
 
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