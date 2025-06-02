https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html

Мединский рассказал о переговорах в Стамбуле

Мединский рассказал о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025

Мединский рассказал о переговорах в Стамбуле

Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал об итогах переговоров с представителями Украины в Стамбуле. Ключевые заявления — в материале РИА... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:29:00+03:00

2025-06-02T17:29:00+03:00

2025-06-02T20:30:00+03:00

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

владимир мединский

в мире

стамбул

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020518650_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_977ba2482e615d074e51989de120c65f.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал об итогах переговоров с представителями Украины в Стамбуле. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.О меморандумеОбмен пленными и телами погибшихВопрос с детьми. Заявления МединскогоВторой раунд переговоров между делегациями России и Украины продолжался чуть больше часа.Состав отечественной делегации тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию снова возглавил министр обороны Рустем Умеров.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными (в итоге прошедший с 23 по 25 мая) и представить видение возможностей будущего перемирия.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/memorandum-2020541085.html

https://ria.ru/20250602/zhertva-2020519809.html

https://ria.ru/20250602/erdogan-2020515069.html

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html

стамбул

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле 2025-06-02T17:29 true PT9M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир мединский, в мире, стамбул, россия, украина