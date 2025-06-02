https://ria.ru/20250602/peregovory-2020485641.html

В Стамбуле закончились российско-украинские переговоры

В Стамбуле закончились российско-украинские переговоры - РИА Новости, 02.06.2025

В Стамбуле закончились российско-украинские переговоры

Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:01:00+03:00

2025-06-02T16:01:00+03:00

2025-06-02T18:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

стамбул

хакан фидан

турция

владимир мединский

михаил галузин

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020484783_0:10:3071:1737_1920x0_80_0_0_18fca8e82018593d2b0bad9f2ede9db3.jpg

СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Он продолжался чуть больше часа. Встреча проходила на русском языке. По информации источников, никаких конкретных договоренностей по очередной встрече делегаций нет. Стороны обсудили обмены пленными, о результатах объявят официально. Переговоры пока не привели к конкретике по встрече лидеров.Состав российской делегации тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию снова возглавил министр обороны Рустем Умеров.Первый раунд переговоров прошел 19 мая в Стамбуле. Это была первая за три года встреча представителей Москвы и Киева.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/es-2020450476.html

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html

стамбул

турция

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, стамбул, хакан фидан, турция, владимир мединский, михаил галузин, украина, россия