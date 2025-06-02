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В Стамбуле закончились российско-украинские переговоры
В Стамбуле закончились российско-украинские переговоры - РИА Новости, 02.06.2025
В Стамбуле закончились российско-украинские переговоры
Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:01:00+03:00
2025-06-02T16:01:00+03:00
2025-06-02T18:30:00+03:00
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СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Он продолжался чуть больше часа. Встреча проходила на русском языке. По информации источников, никаких конкретных договоренностей по очередной встрече делегаций нет. Стороны обсудили обмены пленными, о результатах объявят официально. Переговоры пока не привели к конкретике по встрече лидеров.Состав российской делегации тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию снова возглавил министр обороны Рустем Умеров.Первый раунд переговоров прошел 19 мая в Стамбуле. Это была первая за три года встреча представителей Москвы и Киева.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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Специальная военная операция на Украине, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Стамбул, Хакан Фидан, Турция, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Украина, Россия
В Стамбуле закончились российско-украинские переговоры
В Стамбуле закончился второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины