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В Стамбуле закончились российско-украинские переговоры - РИА Новости, 02.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 02.06.2025 (обновлено: 18:30 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020485641.html
В Стамбуле закончились российско-украинские переговоры
В Стамбуле закончились российско-украинские переговоры - РИА Новости, 02.06.2025
В Стамбуле закончились российско-украинские переговоры
Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:01:00+03:00
2025-06-02T18:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
стамбул
хакан фидан
турция
владимир мединский
михаил галузин
украина
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СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Он продолжался чуть больше часа. Встреча проходила на русском языке. По информации источников, никаких конкретных договоренностей по очередной встрече делегаций нет. Стороны обсудили обмены пленными, о результатах объявят официально. Переговоры пока не привели к конкретике по встрече лидеров.Состав российской делегации тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию снова возглавил министр обороны Рустем Умеров.Первый раунд переговоров прошел 19 мая в Стамбуле. Это была первая за три года встреча представителей Москвы и Киева.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250602/es-2020450476.html
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, стамбул, хакан фидан, турция, владимир мединский, михаил галузин, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Стамбул, Хакан Фидан, Турция, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Украина, Россия
В Стамбуле закончились российско-украинские переговоры

В Стамбуле закончился второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Он продолжался чуть больше часа. Встреча проходила на русском языке.
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Европейская комиссия поддержала переговоры на Украине
Вчера, 14:13
По информации источников, никаких конкретных договоренностей по очередной встрече делегаций нет. Стороны обсудили обмены пленными, о результатах объявят официально. Переговоры пока не привели к конкретике по встрече лидеров.
Состав российской делегации тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию снова возглавил министр обороны Рустем Умеров.
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Раз так, будем добивать: Россия исчерпала добрую волю
1 июня, 08:00
Первый раунд переговоров прошел 19 мая в Стамбуле. Это была первая за три года встреча представителей Москвы и Киева.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеСтамбулХакан ФиданТурцияВладимир МединскийМихаил ГалузинУкраинаРоссия
 
 
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