Переговоры в Стамбуле завершились
Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа, передает корреспондент РИА Новости.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации — министр обороны Рустем Умеров.
Источник в российской делегации подтвердил РИА Новости, что переговоры завершились.
"Да", — сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Москва разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.