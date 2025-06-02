https://ria.ru/20250602/peregovory-2020483305.html

Переговоры в Стамбуле идут уже час

Переговоры в Стамбуле идут уже час - РИА Новости, 02.06.2025

Переговоры в Стамбуле идут уже час

Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле длится уже больше часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T15:52:00+03:00

2025-06-02T15:52:00+03:00

2025-06-02T15:53:00+03:00

стамбул

россия

украина

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле длится уже больше часа, передает корреспондент РИА Новости.Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020475867.html

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Варвара Скокшина

стамбул, россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире