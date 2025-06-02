https://ria.ru/20250602/peregovory-2020478844.html

Источник рассказал, когда планируется пресс-подход российской делегации

Источник рассказал, когда планируется пресс-подход российской делегации - РИА Новости, 02.06.2025

Источник рассказал, когда планируется пресс-подход российской делегации

Пресс-подход российской делегации в Стамбуле планируется по окончании переговоров после заявления украинской делегации, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T15:36:00+03:00

2025-06-02T15:36:00+03:00

2025-06-02T15:47:00+03:00

россия

стамбул

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020476778_0:312:3072:2040_1920x0_80_0_0_e5e95911cb08f149fd1fcd471f40a44c.jpg

СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Пресс-подход российской делегации в Стамбуле планируется по окончании переговоров после заявления украинской делегации, сообщил РИА Новости источник.Прямые переговоры России и Украины стартовали в 14.50 мск во дворце Чираган."Пресс-подход (российской делегации - ред.) планируется после (выступления - ред.) украинской делегации", - сказал агентству источник.Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/ukraina-2020472053.html

https://ria.ru/20250602/fidan-2020467393.html

россия

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире