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Источник рассказал, когда планируется пресс-подход российской делегации - РИА Новости, 02.06.2025
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15:36 02.06.2025 (обновлено: 15:47 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020478844.html
Источник рассказал, когда планируется пресс-подход российской делегации
Источник рассказал, когда планируется пресс-подход российской делегации - РИА Новости, 02.06.2025
Источник рассказал, когда планируется пресс-подход российской делегации
Пресс-подход российской делегации в Стамбуле планируется по окончании переговоров после заявления украинской делегации, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:36:00+03:00
2025-06-02T15:47:00+03:00
россия
стамбул
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Пресс-подход российской делегации в Стамбуле планируется по окончании переговоров после заявления украинской делегации, сообщил РИА Новости источник.Прямые переговоры России и Украины стартовали в 14.50 мск во дворце Чираган."Пресс-подход (российской делегации - ред.) планируется после (выступления - ред.) украинской делегации", - сказал агентству источник.Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020472053.html
https://ria.ru/20250602/fidan-2020467393.html
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россия, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Россия, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Источник рассказал, когда планируется пресс-подход российской делегации

Пресс-подход российской делегации планируется после заявления украинской стороны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПереговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Пресс-подход российской делегации в Стамбуле планируется по окончании переговоров после заявления украинской делегации, сообщил РИА Новости источник.
Прямые переговоры России и Украины стартовали в 14.50 мск во дворце Чираган.
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"Пресс-подход (российской делегации - ред.) планируется после (выступления - ред.) украинской делегации", - сказал агентству источник.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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