https://ria.ru/20250602/peregovory-2020474365.html

На территорию дворца Чираган заехал кортеж из нескольких автомобилей

На территорию дворца Чираган заехал кортеж из нескольких автомобилей - РИА Новости, 02.06.2025

На территорию дворца Чираган заехал кортеж из нескольких автомобилей

На территорию Дворца Чираган, где в понедельник ведутся переговоры РФ и Украины, заехали несколько автомобилей, один из них - джип с мигалками, передаёт... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T15:15:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн – РИА Новости. На территорию Дворца Чираган, где в понедельник ведутся переговоры РФ и Украины, заехали несколько автомобилей, один из них - джип с мигалками, передаёт корреспондент РИА Новости. Всего на территорию заехали около пяти чёрных автомобилей, последним заехал джип американской марки Chevrolet с мигалками. У них были обычные, не дипломатические номера. О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие кортежа на территорию дворца в Стамбуле, где идут переговоры России и Украины На территорию дворца в Стамбуле, где идут переговоры России и Украины, заехал кортеж из нескольких автомобилей, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-02T15:15 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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