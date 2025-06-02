https://ria.ru/20250602/peregovory-2020474365.html
На территорию дворца Чираган заехал кортеж из нескольких автомобилей
На территорию дворца Чираган заехал кортеж из нескольких автомобилей - РИА Новости, 02.06.2025
На территорию дворца Чираган заехал кортеж из нескольких автомобилей
На территорию Дворца Чираган, где в понедельник ведутся переговоры РФ и Украины, заехали несколько автомобилей, один из них - джип с мигалками, передаёт... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:15:00+03:00
2025-06-02T15:15:00+03:00
2025-06-02T15:15:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн – РИА Новости. На территорию Дворца Чираган, где в понедельник ведутся переговоры РФ и Украины, заехали несколько автомобилей, один из них - джип с мигалками, передаёт корреспондент РИА Новости. Всего на территорию заехали около пяти чёрных автомобилей, последним заехал джип американской марки Chevrolet с мигалками. У них были обычные, не дипломатические номера. О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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Прибытие кортежа на территорию дворца в Стамбуле, где идут переговоры России и Украины
На территорию дворца в Стамбуле, где идут переговоры России и Украины, заехал кортеж из нескольких автомобилей, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-02T15:15
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, авто, chevrolet, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, украина, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Авто, Chevrolet, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Украина, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
На территорию дворца Чираган заехал кортеж из нескольких автомобилей
Во дворец Чираган, где идут переговоры РФ и Украины, заехал кортеж с мигалками