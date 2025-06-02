https://ria.ru/20250602/peregovory-2020471635.html
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры - РИА Новости, 02.06.2025
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры
Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:03:00+03:00
2025-06-02T15:03:00+03:00
2025-06-02T15:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир мединский
михаил галузин
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игорь костюков (генштаб)
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СТАМБУЛ, 2 июн — РИА Новости. Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что стороны обсудят перспективы прекращения огня, свои позиции, гуманитарные вопросы, включая обмен удерживаемыми лицами, и подготовку к возможной встрече на уровне лидеров. После его вступительного слова встреча продолжилась за закрытыми дверями.На переговорах Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта. По информации Reuters, Киев предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с условиями, выдвинутыми ранее. Украина настаивает на отказе от ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России и требует выплаты репараций.Состав отечественной делегации тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Украинскую делегацию снова возглавил министр обороны Рустем Умеров.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными (в итоге прошедший с 23 по 25 мая) и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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Выступление главы МИД Турции перед началом переговоров России и Украины
Выступление главы МИД Турции перед началом переговоров России и Украины
2025-06-02T15:03
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вооруженные силы украины, владимир мединский, михаил галузин, россия, украина, стамбул, игорь костюков (генштаб), второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Россия, Украина, Стамбул, Игорь Костюков (Генштаб), Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры
В Стамбуле проходит второй раунд переговоров между делегациями России и Украины