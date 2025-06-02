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Переговоры в Стамбуле продолжились за закрытыми дверями - РИА Новости, 02.06.2025
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15:01 02.06.2025 (обновлено: 15:03 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020470954.html
Переговоры в Стамбуле продолжились за закрытыми дверями
Переговоры в Стамбуле продолжились за закрытыми дверями - РИА Новости, 02.06.2025
Переговоры в Стамбуле продолжились за закрытыми дверями
Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле после вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана продолжилась за закрытыми дверями, передает... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:01:00+03:00
2025-06-02T15:03:00+03:00
стамбул
россия
турция
в мире
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле после вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана продолжилась за закрытыми дверями, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры проходят во дворце Чираган в Стамбуле, они начались в 14.50 мск. Во вступительном слове Фидан заявил, что стороны обсудят перспективы прекращения огня, свои позиции.Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html
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стамбул, россия, турция, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Стамбул, Россия, Турция, В мире, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Переговоры в Стамбуле продолжились за закрытыми дверями

Встреча российской и украинской делегаций продолжилась за закрытыми дверями

© Фото : МИД ТурцииВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : МИД Турции
Второй раунд переговоров России и Украины
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле после вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана продолжилась за закрытыми дверями, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры проходят во дворце Чираган в Стамбуле, они начались в 14.50 мск. Во вступительном слове Фидан заявил, что стороны обсудят перспективы прекращения огня, свои позиции.
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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Вчера, 08:00
 
СтамбулРоссияТурцияВ миреВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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