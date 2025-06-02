https://ria.ru/20250602/peregovory-2020470954.html

Переговоры в Стамбуле продолжились за закрытыми дверями

Переговоры в Стамбуле продолжились за закрытыми дверями - РИА Новости, 02.06.2025

Переговоры в Стамбуле продолжились за закрытыми дверями

Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле после вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана продолжилась за закрытыми дверями, передает... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T15:01:00+03:00

2025-06-02T15:01:00+03:00

2025-06-02T15:03:00+03:00

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле после вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана продолжилась за закрытыми дверями, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры проходят во дворце Чираган в Стамбуле, они начались в 14.50 мск. Во вступительном слове Фидан заявил, что стороны обсудят перспективы прекращения огня, свои позиции.Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

стамбул, россия, турция, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле