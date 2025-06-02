https://ria.ru/20250602/peregovory-2020470954.html
Переговоры в Стамбуле продолжились за закрытыми дверями
Переговоры в Стамбуле продолжились за закрытыми дверями - РИА Новости, 02.06.2025
Переговоры в Стамбуле продолжились за закрытыми дверями
Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле после вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана продолжилась за закрытыми дверями, передает... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:01:00+03:00
2025-06-02T15:01:00+03:00
2025-06-02T15:03:00+03:00
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле после вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана продолжилась за закрытыми дверями, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры проходят во дворце Чираган в Стамбуле, они начались в 14.50 мск. Во вступительном слове Фидан заявил, что стороны обсудят перспективы прекращения огня, свои позиции.Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, россия, турция, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Стамбул, Россия, Турция, В мире, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Переговоры в Стамбуле продолжились за закрытыми дверями
Встреча российской и украинской делегаций продолжилась за закрытыми дверями