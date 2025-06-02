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Начался второй раунд переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 02.06.2025
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14:50 02.06.2025 (обновлено: 14:56 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020467183.html
Начался второй раунд переговоров между делегациями России и Украины
Начался второй раунд переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 02.06.2025
Начался второй раунд переговоров между делегациями России и Украины
Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:50:00+03:00
2025-06-02T14:56:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
украина
россия
стамбул
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
михаил галузин
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Ранее источник РИА Новости в МИД Турции сообщил, что встреча делегаций РФ и Украины начинается во дворце Чираган в Стамбуле, со вступительным словом к участникам переговоров обратится глава турецкого МИД Хакан Фидан.Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров.Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html
https://ria.ru/20250602/fidan-2020468379.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, россия, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, михаил галузин, владимир мединский, хакан фидан
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Украина, Россия, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Михаил Галузин, Владимир Мединский, Хакан Фидан
Начался второй раунд переговоров между делегациями России и Украины

В Стамбуле начался второй раунд переговоров между делегациями России и Украины

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у дворца Чираган в Стамбуле
Журналисты у дворца Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Журналисты у дворца Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее источник РИА Новости в МИД Турции сообщил, что встреча делегаций РФ и Украины начинается во дворце Чираган в Стамбуле, со вступительным словом к участникам переговоров обратится глава турецкого МИД Хакан Фидан.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Стамбульская ловушка готова: страна может распасться
Вчера, 08:00
Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Выступление главы МИД Турции перед началом переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Эрдоган находится в контакте с Путиным и Зеленским, заявил Фидан
Вчера, 14:55
 
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025УкраинаРоссияСтамбулВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеМихаил ГалузинВладимир МединскийХакан Фидан
 
 
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