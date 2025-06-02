https://ria.ru/20250602/peregovory-2020467183.html

Начался второй раунд переговоров между делегациями России и Украины

Начался второй раунд переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 02.06.2025

Начался второй раунд переговоров между делегациями России и Украины

Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T14:50:00+03:00

2025-06-02T14:50:00+03:00

2025-06-02T14:56:00+03:00

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Ранее источник РИА Новости в МИД Турции сообщил, что встреча делегаций РФ и Украины начинается во дворце Чираган в Стамбуле, со вступительным словом к участникам переговоров обратится глава турецкого МИД Хакан Фидан.Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров.Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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