https://ria.ru/20250602/peregovory-2020389424.html

Мировые СМИ следят за предстоящей встречей России и Украины в Стамбуле

Мировые СМИ следят за предстоящей встречей России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025

Мировые СМИ следят за предстоящей встречей России и Украины в Стамбуле

Мировые СМИ следят за ситуацией вокруг запланированных на понедельник переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T09:46:00+03:00

2025-06-02T09:46:00+03:00

2025-06-02T09:46:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мировые СМИ следят за ситуацией вокруг запланированных на понедельник переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. Ранее источник сообщил РИА Новости, что российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры. При этом источник в турецком МИД заявил агентству, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. Тема предстоящей встречи присутствует в новостных выпусках большинства турецких СМИ, в том числе телеканалов TRT, Haber, NTV, Habertürk, а также на передовице издания Hurriyet, при этом как в публикации на турецком, там и на английском языке. Новость о переговорах опубликовала на своей сайте еще одна турецкая газета Daily Sabah. Западные СМИ также внимательно следят за встречей, материалы о ней публикует европейская газета Politico, немецкий журнал Spiegel, швейцарские газеты Temps и Weltwoche, финская газета Ilta-Sanomat, итальянский портал Affaritaliani.it и газета Repubblica, британская газета Times, испанские издания Vanguardia, Periodico и 20minutos. О предстоящих переговорах также пишут американская газета Newsweek, индийская газета India Today, израильская газета Times of Israel. Заметку о встрече выпустили Центральное телевидение Китая и агентство Синьхуа. Материалы о готовящейся встрече делегация РФ и Украины также разместили у себя американская газета New York Post, французские газеты Parisien, Ouest France и Figaro.

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020349062.html

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020323170.html

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в мире, стамбул, россия, украина, hurriyet, politico, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле