https://ria.ru/20250602/pelmeni-2020529418.html

"Уральские пельмени" без начинки: почему участники шоу теряют миллионы

"Уральские пельмени" без начинки: почему участники шоу теряют миллионы - РИА Новости, 02.06.2025

"Уральские пельмени" без начинки: почему участники шоу теряют миллионы

Юмористическое шоу "Уральские пельмени", которое более 30 лет оставалось одним из самых популярных в России, переживает глубокий кризис. За последние годы... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T19:45:00+03:00

2025-06-02T19:45:00+03:00

2025-06-02T19:45:00+03:00

шоубиз

россия

сергей светлаков

андрей рожков

юлия михалкова

квн

уральские пельмени

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155186/34/1551863420_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b519d92bab85bb1fa550ff771aebb09d.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Юмористическое шоу "Уральские пельмени", которое более 30 лет оставалось одним из самых популярных в России, переживает глубокий кризис. За последние годы команду покинули ключевые участники Поклонники в недоумении: почему проект, который казался незыблемым, стремительно теряет аудиторию и прибыль?Заложники одного образаНазвание "Уральские пельмени" уже три десятилетия знакомо россиянам. Сначала команда стала одной из самых ярких и смешных на КВН, а затем превратилась в самостоятельное телевизионное шоу. Миллионы зрителей с нетерпением ждали появления Андрея Рожкова, Сергея Светлакова, Вячеслава Мясникова, Дмитрия Брекоткина и других артистов на экране.Команда неоднократно становилась чемпионом Высшей лиги КВН и выигрывала кубок музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН". С 2009 года зрители наслаждаются "тем самым" шоу, которое стало настоящим хитом. Однако, к сожалению, состав коллектива изменился довольно быстро."Прямо в лицо"Одним из первых покинул команду Сергей Светлаков. Хотя он построил блестящую "сольную" карьеру, многие зрители до сих пор ассоциируют его имя с "Уральскими пельменями"."Я просто должен был покинуть команду", — признался Светлаков в одном из интервью. — "Ситуация с одним человеком, который сейчас уже не в команде, была крайне неприятной. Мне прямо в лицо сказали, что я ничего из себя не представляю".Однако время доказало, что тот человек ошибался. С тех пор прошло около 15 лет, и Светлаков успешно продемонстрировал свои таланты. В его активе участие в проекте "Наша Russia" с незабываемыми персонажами, такими как Иван Дулин, депутат Пронин, Снежана Денисовна и другими, а также популярная франшиза "Ёлки" и программа "Прожекторперисхилтон". Кроме того, он был сценаристом и продюсером множества успешных телепередач и фильмов.Достигли пределаСтефания-Марьяна Гурская, которая некоторое время выступала в шоу "Уральские пельмени", также покинула проект. Бойкая охранница Чопа и экранная жена актера Дмитрия Брекоткина присоединилась к команде в 2013 году, но всего через два года неожиданно исчезла с экранов."Существовали слухи, что я поссорилась с коллективом, но на самом деле я просто поняла, что достигла предела", — рассказала Гурская в интервью "КП-Екатеринбург". — "Уральские пельмени" — это отличный старт, но всегда нужно двигаться и развиваться дальше".После ухода из шоу Стефания-Марьяна снялась в сериале "Гражданский брак", а затем на несколько лет исчезла из поля зрения поклонников. Лишь в 2022 году экс-звезда "Уральских пельменей" активно начала вести свои социальные сети, охарактеризовав себя как "юмориста, актрису и сексапильную личность".Позже Гурская попробовала свои силы на театральной сцене, выступив в екатеринбургском театре "Турдус". В ноябре 2022 года она дебютировала в спектакле "Секс в большом баре", а спустя полгода представила свой первый авторский спектакль под названием "Чисто Женский концерт".Контракт все?Все это было, как говорится, давно и уже в прошлом. С тех пор прошло много времени, и, возможно, появились зрители, которые вовсе не знакомы ни со Светлаковым, ни с Гурской. Однако недавний уход Романа Постовалова стал настоящим "громом среди ясного неба". В конце апреля поклонники получили неожиданную новость — "пельмени" остались без одного из ярких участников.Постовалов присоединился к творческой команде в 2016 году. Сначала он был автором шоу, а затем вышел на сцену и сразу же покорил зрителей. Особенно запомнился его дуэт с Ксенией Корневой, где они сыграли семейную пару, что принесло ему множество поклонников. В то же время в интернете разгорелась буря эмоциональных откликов, посвященных этому событию."Вы были настоящей изюминкой этого шоу с яркими ролями. Без вас исчезнут номера, которые мы смотрим бесчисленное количество раз. У вас потрясающая харизма и мастерство импровизации", — не перестают восхищаться любимым артистом пользователи сети.Точная причина ухода Постовалова из "Уральских пельменей" остается загадкой. Сам артист в социальных сетях объяснил ситуацию тем, что его контракт закончился, а новый не был заключен. Некоторые подписчики предположили, что дело может быть в банальном — финансовом вопросе. Удивительно, но хотя новость об уходе Романа появилась недавно, в пресс-службе "Уральских пельменей" заявили, что он уже год не является частью их команды.Не так давно шоу покинула Юлия Михалкова, яркая и харизматичная актриса, долгое время остававшаяся единственной девушкой в коллективе. Она объяснила свой уход опасением стать заложницей одной роли. Позже Андрей Рожков и Вячеслав Мясников объявили о создании собственной программы, с которой начали гастролировать отдельно от "пельменей". Артисты отметили, что в шоу они достигли всего, что могли.Конечно, ни одна творческая личность не хочет останавливаться на достигнутом. Каждый, как когда-то Сергей Светлаков, мечтает попробовать себя в новых ролях и раскрыть другие грани своего таланта. Однако многие уверены, дело в другом. Участники шоу теряют доходы из-за снижения рейтингов. После ухода звезд зрительский интерес упал, а новые участники не смогли повторить успех предшественников.Следующая причина — конфликты за кулисами. По слухам, разногласия между артистами и продюсерами касались не только творчества, но и распределения гонораров. Например, уход Постовалова связывают с "несходством бумажников". Также существует конкуренция с цифровыми платформами. Молодые комики уходят в YouTube и TikTok, где монетизация прозрачнее, а цензура мягче."Уральские пельмени" рискуют остаться лишь воспоминанием — добрым, но далеким. Их история напоминает, что даже самые успешные проекты не вечны, если не адаптируются к изменениям. Пока же шоу напоминает пельмени без начинки: форма есть, а вкуса — уже нет.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей светлаков, андрей рожков, юлия михалкова, квн, уральские пельмени