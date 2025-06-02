Рейтинг@Mail.ru
"Уральские пельмени" без начинки: почему участники шоу теряют миллионы - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:45 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/pelmeni-2020529418.html
"Уральские пельмени" без начинки: почему участники шоу теряют миллионы
"Уральские пельмени" без начинки: почему участники шоу теряют миллионы - РИА Новости, 02.06.2025
"Уральские пельмени" без начинки: почему участники шоу теряют миллионы
Юмористическое шоу "Уральские пельмени", которое более 30 лет оставалось одним из самых популярных в России, переживает глубокий кризис. За последние годы... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T19:45:00+03:00
2025-06-02T19:45:00+03:00
шоубиз
россия
сергей светлаков
андрей рожков
юлия михалкова
квн
уральские пельмени
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155186/34/1551863420_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b519d92bab85bb1fa550ff771aebb09d.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Юмористическое шоу "Уральские пельмени", которое более 30 лет оставалось одним из самых популярных в России, переживает глубокий кризис. За последние годы команду покинули ключевые участники Поклонники в недоумении: почему проект, который казался незыблемым, стремительно теряет аудиторию и прибыль?Заложники одного образаНазвание "Уральские пельмени" уже три десятилетия знакомо россиянам. Сначала команда стала одной из самых ярких и смешных на КВН, а затем превратилась в самостоятельное телевизионное шоу. Миллионы зрителей с нетерпением ждали появления Андрея Рожкова, Сергея Светлакова, Вячеслава Мясникова, Дмитрия Брекоткина и других артистов на экране.Команда неоднократно становилась чемпионом Высшей лиги КВН и выигрывала кубок музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН". С 2009 года зрители наслаждаются "тем самым" шоу, которое стало настоящим хитом. Однако, к сожалению, состав коллектива изменился довольно быстро."Прямо в лицо"Одним из первых покинул команду Сергей Светлаков. Хотя он построил блестящую "сольную" карьеру, многие зрители до сих пор ассоциируют его имя с "Уральскими пельменями"."Я просто должен был покинуть команду", — признался Светлаков в одном из интервью. — "Ситуация с одним человеком, который сейчас уже не в команде, была крайне неприятной. Мне прямо в лицо сказали, что я ничего из себя не представляю".Однако время доказало, что тот человек ошибался. С тех пор прошло около 15 лет, и Светлаков успешно продемонстрировал свои таланты. В его активе участие в проекте "Наша Russia" с незабываемыми персонажами, такими как Иван Дулин, депутат Пронин, Снежана Денисовна и другими, а также популярная франшиза "Ёлки" и программа "Прожекторперисхилтон". Кроме того, он был сценаристом и продюсером множества успешных телепередач и фильмов.Достигли пределаСтефания-Марьяна Гурская, которая некоторое время выступала в шоу "Уральские пельмени", также покинула проект. Бойкая охранница Чопа и экранная жена актера Дмитрия Брекоткина присоединилась к команде в 2013 году, но всего через два года неожиданно исчезла с экранов."Существовали слухи, что я поссорилась с коллективом, но на самом деле я просто поняла, что достигла предела", — рассказала Гурская в интервью "КП-Екатеринбург". — "Уральские пельмени" — это отличный старт, но всегда нужно двигаться и развиваться дальше".После ухода из шоу Стефания-Марьяна снялась в сериале "Гражданский брак", а затем на несколько лет исчезла из поля зрения поклонников. Лишь в 2022 году экс-звезда "Уральских пельменей" активно начала вести свои социальные сети, охарактеризовав себя как "юмориста, актрису и сексапильную личность".Позже Гурская попробовала свои силы на театральной сцене, выступив в екатеринбургском театре "Турдус". В ноябре 2022 года она дебютировала в спектакле "Секс в большом баре", а спустя полгода представила свой первый авторский спектакль под названием "Чисто Женский концерт".Контракт все?Все это было, как говорится, давно и уже в прошлом. С тех пор прошло много времени, и, возможно, появились зрители, которые вовсе не знакомы ни со Светлаковым, ни с Гурской. Однако недавний уход Романа Постовалова стал настоящим "громом среди ясного неба". В конце апреля поклонники получили неожиданную новость — "пельмени" остались без одного из ярких участников.Постовалов присоединился к творческой команде в 2016 году. Сначала он был автором шоу, а затем вышел на сцену и сразу же покорил зрителей. Особенно запомнился его дуэт с Ксенией Корневой, где они сыграли семейную пару, что принесло ему множество поклонников. В то же время в интернете разгорелась буря эмоциональных откликов, посвященных этому событию."Вы были настоящей изюминкой этого шоу с яркими ролями. Без вас исчезнут номера, которые мы смотрим бесчисленное количество раз. У вас потрясающая харизма и мастерство импровизации", — не перестают восхищаться любимым артистом пользователи сети.Точная причина ухода Постовалова из "Уральских пельменей" остается загадкой. Сам артист в социальных сетях объяснил ситуацию тем, что его контракт закончился, а новый не был заключен. Некоторые подписчики предположили, что дело может быть в банальном — финансовом вопросе. Удивительно, но хотя новость об уходе Романа появилась недавно, в пресс-службе "Уральских пельменей" заявили, что он уже год не является частью их команды.Не так давно шоу покинула Юлия Михалкова, яркая и харизматичная актриса, долгое время остававшаяся единственной девушкой в коллективе. Она объяснила свой уход опасением стать заложницей одной роли. Позже Андрей Рожков и Вячеслав Мясников объявили о создании собственной программы, с которой начали гастролировать отдельно от "пельменей". Артисты отметили, что в шоу они достигли всего, что могли.Конечно, ни одна творческая личность не хочет останавливаться на достигнутом. Каждый, как когда-то Сергей Светлаков, мечтает попробовать себя в новых ролях и раскрыть другие грани своего таланта. Однако многие уверены, дело в другом. Участники шоу теряют доходы из-за снижения рейтингов. После ухода звезд зрительский интерес упал, а новые участники не смогли повторить успех предшественников.Следующая причина — конфликты за кулисами. По слухам, разногласия между артистами и продюсерами касались не только творчества, но и распределения гонораров. Например, уход Постовалова связывают с "несходством бумажников". Также существует конкуренция с цифровыми платформами. Молодые комики уходят в YouTube и TikTok, где монетизация прозрачнее, а цензура мягче."Уральские пельмени" рискуют остаться лишь воспоминанием — добрым, но далеким. Их история напоминает, что даже самые успешные проекты не вечны, если не адаптируются к изменениям. Пока же шоу напоминает пельмени без начинки: форма есть, а вкуса — уже нет.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155186/34/1551863420_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94749df3d6994431bf58b166708e6b2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей светлаков, андрей рожков, юлия михалкова, квн, уральские пельмени
Шоубиз, Россия, Сергей Светлаков, Андрей Рожков, Юлия Михалкова, КВН, Уральские пельмени

"Уральские пельмени" без начинки: почему участники шоу теряют миллионы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчастники команды "Уральские пельмени" и певица Юлия Началова участвуют в съемках новогоднего шоу "Уральские пельмени" - "Борода измята"
Участники команды Уральские пельмени и певица Юлия Началова участвуют в съемках новогоднего шоу Уральские пельмени - Борода измята - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Юмористическое шоу "Уральские пельмени", которое более 30 лет оставалось одним из самых популярных в России, переживает глубокий кризис. За последние годы команду покинули ключевые участники Поклонники в недоумении: почему проект, который казался незыблемым, стремительно теряет аудиторию и прибыль?

Заложники одного образа

Название "Уральские пельмени" уже три десятилетия знакомо россиянам. Сначала команда стала одной из самых ярких и смешных на КВН, а затем превратилась в самостоятельное телевизионное шоу. Миллионы зрителей с нетерпением ждали появления Андрея Рожкова, Сергея Светлакова, Вячеслава Мясникова, Дмитрия Брекоткина и других артистов на экране.
© Фото : Официальный сайт команды КВН "Уральские пельмени"Известная в России команда КВН "Уральские пельмени"
Известная в России команда КВН Уральские пельмени - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : Официальный сайт команды КВН "Уральские пельмени"
Известная в России команда КВН "Уральские пельмени"
Команда неоднократно становилась чемпионом Высшей лиги КВН и выигрывала кубок музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН". С 2009 года зрители наслаждаются "тем самым" шоу, которое стало настоящим хитом. Однако, к сожалению, состав коллектива изменился довольно быстро.

"Прямо в лицо"

Одним из первых покинул команду Сергей Светлаков. Хотя он построил блестящую "сольную" карьеру, многие зрители до сих пор ассоциируют его имя с "Уральскими пельменями".
"Я просто должен был покинуть команду", — признался Светлаков в одном из интервью. — "Ситуация с одним человеком, который сейчас уже не в команде, была крайне неприятной. Мне прямо в лицо сказали, что я ничего из себя не представляю".
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкЮбилейная игра КВН в Москве
Юбилейная игра КВН в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Юбилейная игра КВН в Москве
Однако время доказало, что тот человек ошибался. С тех пор прошло около 15 лет, и Светлаков успешно продемонстрировал свои таланты. В его активе участие в проекте "Наша Russia" с незабываемыми персонажами, такими как Иван Дулин, депутат Пронин, Снежана Денисовна и другими, а также популярная франшиза "Ёлки" и программа "Прожекторперисхилтон". Кроме того, он был сценаристом и продюсером множества успешных телепередач и фильмов.

Достигли предела

Стефания-Марьяна Гурская, которая некоторое время выступала в шоу "Уральские пельмени", также покинула проект. Бойкая охранница Чопа и экранная жена актера Дмитрия Брекоткина присоединилась к команде в 2013 году, но всего через два года неожиданно исчезла с экранов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк"Уральские пельмени" с новой программой "Из Грязи в Стразы"
Уральские пельмени с новой программой Из Грязи в Стразы - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
"Уральские пельмени" с новой программой "Из Грязи в Стразы"
"Существовали слухи, что я поссорилась с коллективом, но на самом деле я просто поняла, что достигла предела", — рассказала Гурская в интервью "КП-Екатеринбург". — "Уральские пельмени" — это отличный старт, но всегда нужно двигаться и развиваться дальше".
После ухода из шоу Стефания-Марьяна снялась в сериале "Гражданский брак", а затем на несколько лет исчезла из поля зрения поклонников. Лишь в 2022 году экс-звезда "Уральских пельменей" активно начала вести свои социальные сети, охарактеризовав себя как "юмориста, актрису и сексапильную личность".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк"Уральские пельмени" с новой программой "Из Грязи в Стразы"
Уральские пельмени с новой программой Из Грязи в Стразы - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
"Уральские пельмени" с новой программой "Из Грязи в Стразы"
Позже Гурская попробовала свои силы на театральной сцене, выступив в екатеринбургском театре "Турдус". В ноябре 2022 года она дебютировала в спектакле "Секс в большом баре", а спустя полгода представила свой первый авторский спектакль под названием "Чисто Женский концерт".

Контракт все?

Все это было, как говорится, давно и уже в прошлом. С тех пор прошло много времени, и, возможно, появились зрители, которые вовсе не знакомы ни со Светлаковым, ни с Гурской. Однако недавний уход Романа Постовалова стал настоящим "громом среди ясного неба". В конце апреля поклонники получили неожиданную новость — "пельмени" остались без одного из ярких участников.
© Уральские Пельмени/YouTubeКадр из шоу "Уральские пельмени"
Кадр из шоу Уральские пельмени - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Уральские Пельмени/YouTube
Кадр из шоу "Уральские пельмени"
Постовалов присоединился к творческой команде в 2016 году. Сначала он был автором шоу, а затем вышел на сцену и сразу же покорил зрителей. Особенно запомнился его дуэт с Ксенией Корневой, где они сыграли семейную пару, что принесло ему множество поклонников. В то же время в интернете разгорелась буря эмоциональных откликов, посвященных этому событию.
"Вы были настоящей изюминкой этого шоу с яркими ролями. Без вас исчезнут номера, которые мы смотрим бесчисленное количество раз. У вас потрясающая харизма и мастерство импровизации", — не перестают восхищаться любимым артистом пользователи сети.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЮморист Роман Постовалов
Юморист Роман Постовалов - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Юморист Роман Постовалов
Точная причина ухода Постовалова из "Уральских пельменей" остается загадкой. Сам артист в социальных сетях объяснил ситуацию тем, что его контракт закончился, а новый не был заключен. Некоторые подписчики предположили, что дело может быть в банальном — финансовом вопросе. Удивительно, но хотя новость об уходе Романа появилась недавно, в пресс-службе "Уральских пельменей" заявили, что он уже год не является частью их команды.
Не так давно шоу покинула Юлия Михалкова, яркая и харизматичная актриса, долгое время остававшаяся единственной девушкой в коллективе. Она объяснила свой уход опасением стать заложницей одной роли. Позже Андрей Рожков и Вячеслав Мясников объявили о создании собственной программы, с которой начали гастролировать отдельно от "пельменей". Артисты отметили, что в шоу они достигли всего, что могли.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчастница команды "Уральские пельмени" Юлия Михалкова
Участница команды Уральские пельмени Юлия Михалкова - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Участница команды "Уральские пельмени" Юлия Михалкова
Конечно, ни одна творческая личность не хочет останавливаться на достигнутом. Каждый, как когда-то Сергей Светлаков, мечтает попробовать себя в новых ролях и раскрыть другие грани своего таланта. Однако многие уверены, дело в другом. Участники шоу теряют доходы из-за снижения рейтингов. После ухода звезд зрительский интерес упал, а новые участники не смогли повторить успех предшественников.
Следующая причина — конфликты за кулисами. По слухам, разногласия между артистами и продюсерами касались не только творчества, но и распределения гонораров. Например, уход Постовалова связывают с "несходством бумажников". Также существует конкуренция с цифровыми платформами. Молодые комики уходят в YouTube и TikTok, где монетизация прозрачнее, а цензура мягче.
"Уральские пельмени" рискуют остаться лишь воспоминанием — добрым, но далеким. Их история напоминает, что даже самые успешные проекты не вечны, если не адаптируются к изменениям. Пока же шоу напоминает пельмени без начинки: форма есть, а вкуса — уже нет.
 
ШоубизРоссияСергей СветлаковАндрей РожковЮлия МихалковаКВНУральские пельмени
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала