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В МВД рассказали, во сколько обойдется мигрантам патент на работу Москве - РИА Новости, 02.06.2025
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05:26 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/patent-2020368768.html
В МВД рассказали, во сколько обойдется мигрантам патент на работу Москве
В МВД рассказали, во сколько обойдется мигрантам патент на работу Москве - РИА Новости, 02.06.2025
В МВД рассказали, во сколько обойдется мигрантам патент на работу Москве
Иностранцы, желающие работать в Москве и Подмосковье по патенту, должны будут ежемесячно платить почти 9 тысяч рублей в качестве авансового платежа, иначе... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T05:26:00+03:00
2025-06-02T05:26:00+03:00
общество
москва
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Иностранцы, желающие работать в Москве и Подмосковье по патенту, должны будут ежемесячно платить почти 9 тысяч рублей в качестве авансового платежа, иначе патент аннулируют, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно законодательству, с 1 января стоимость ежемесячного авансового платежа для Москвы и Подмосковья составляет 8900 рублей. Правоохранители напомнили, что патент выдается на срок от 1 до 12 месяцев, не требует получения визы и подтверждает право иностранца на временное трудоустройство в России. Срок действия можно неоднократно продлевать на период от одного месяца, но общий срок действия с учетом продлений не должен превышать года со дня выдачи. "Патент считается действительным при условии своевременной оплаты авансового платежа", - говорится в материалах МВД.
https://ria.ru/20250523/migranty-2018708315.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
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общество, москва, россия, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье)
В МВД рассказали, во сколько обойдется мигрантам патент на работу Москве

МВД: патент на работу в Москве обойдется почти в девять тысяч рублей в месяц

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИностранные граждане фотографируются в Едином миграционном центре Московской области
Иностранные граждане фотографируются в Едином миграционном центре Московской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Иностранные граждане фотографируются в Едином миграционном центре Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Иностранцы, желающие работать в Москве и Подмосковье по патенту, должны будут ежемесячно платить почти 9 тысяч рублей в качестве авансового платежа, иначе патент аннулируют, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно законодательству, с 1 января стоимость ежемесячного авансового платежа для Москвы и Подмосковья составляет 8900 рублей.
Правоохранители напомнили, что патент выдается на срок от 1 до 12 месяцев, не требует получения визы и подтверждает право иностранца на временное трудоустройство в России. Срок действия можно неоднократно продлевать на период от одного месяца, но общий срок действия с учетом продлений не должен превышать года со дня выдачи.
"Патент считается действительным при условии своевременной оплаты авансового платежа", - говорится в материалах МВД.
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ОбществоМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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