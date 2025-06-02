https://ria.ru/20250602/patent-2020368768.html

В МВД рассказали, во сколько обойдется мигрантам патент на работу Москве

В МВД рассказали, во сколько обойдется мигрантам патент на работу Москве - РИА Новости, 02.06.2025

В МВД рассказали, во сколько обойдется мигрантам патент на работу Москве

Иностранцы, желающие работать в Москве и Подмосковье по патенту, должны будут ежемесячно платить почти 9 тысяч рублей в качестве авансового платежа, иначе... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T05:26:00+03:00

2025-06-02T05:26:00+03:00

2025-06-02T05:26:00+03:00

общество

москва

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Иностранцы, желающие работать в Москве и Подмосковье по патенту, должны будут ежемесячно платить почти 9 тысяч рублей в качестве авансового платежа, иначе патент аннулируют, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно законодательству, с 1 января стоимость ежемесячного авансового платежа для Москвы и Подмосковья составляет 8900 рублей. Правоохранители напомнили, что патент выдается на срок от 1 до 12 месяцев, не требует получения визы и подтверждает право иностранца на временное трудоустройство в России. Срок действия можно неоднократно продлевать на период от одного месяца, но общий срок действия с учетом продлений не должен превышать года со дня выдачи. "Патент считается действительным при условии своевременной оплаты авансового платежа", - говорится в материалах МВД.

https://ria.ru/20250523/migranty-2018708315.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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общество, москва, россия, московская область (подмосковье)