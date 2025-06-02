https://ria.ru/20250602/patent-2020368768.html
В МВД рассказали, во сколько обойдется мигрантам патент на работу Москве
В МВД рассказали, во сколько обойдется мигрантам патент на работу Москве - РИА Новости, 02.06.2025
В МВД рассказали, во сколько обойдется мигрантам патент на работу Москве
Иностранцы, желающие работать в Москве и Подмосковье по патенту, должны будут ежемесячно платить почти 9 тысяч рублей в качестве авансового платежа, иначе... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T05:26:00+03:00
2025-06-02T05:26:00+03:00
2025-06-02T05:26:00+03:00
общество
москва
россия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937507020_0:252:3077:1983_1920x0_80_0_0_6b2376b0bff6041b4d7088b26a85f669.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Иностранцы, желающие работать в Москве и Подмосковье по патенту, должны будут ежемесячно платить почти 9 тысяч рублей в качестве авансового платежа, иначе патент аннулируют, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно законодательству, с 1 января стоимость ежемесячного авансового платежа для Москвы и Подмосковья составляет 8900 рублей. Правоохранители напомнили, что патент выдается на срок от 1 до 12 месяцев, не требует получения визы и подтверждает право иностранца на временное трудоустройство в России. Срок действия можно неоднократно продлевать на период от одного месяца, но общий срок действия с учетом продлений не должен превышать года со дня выдачи. "Патент считается действительным при условии своевременной оплаты авансового платежа", - говорится в материалах МВД.
https://ria.ru/20250523/migranty-2018708315.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937507020_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_060317d0af73ce6b366acba04888954d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье)
В МВД рассказали, во сколько обойдется мигрантам патент на работу Москве
МВД: патент на работу в Москве обойдется почти в девять тысяч рублей в месяц