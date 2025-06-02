https://ria.ru/20250602/otpusk-2020364345.html

Июнь будет не самым выгодным для отпуска месяцем, рассказала эксперт

Июнь будет не самым выгодным для отпуска месяцем, рассказала эксперт - РИА Новости, 02.06.2025

Июнь будет не самым выгодным для отпуска месяцем, рассказала эксперт

Отпуск в июне будет не самым выгодным для россиян, поскольку в нем будет всего 19 рабочих дней и длинные праздничные выходные, рассказала РИА Новости эксперт... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T02:52:00+03:00

2025-06-02T02:52:00+03:00

2025-06-02T02:52:00+03:00

общество

ольга владимирова

headhunter

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776473_0:263:2989:1944_1920x0_80_0_0_eae2b4f9b76a3f39864d666067ac859a.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Отпуск в июне будет не самым выгодным для россиян, поскольку в нем будет всего 19 рабочих дней и длинные праздничные выходные, рассказала РИА Новости эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова. "В июне 2025 трудоустроенные жители страны будут работать 19 дней, при этом официально утверждены праздничные выходные с 12 по 15 июня… По производственному календарю в этом месяце брать отпуск не совсем выгодно", - сказала Владимирова. Она отметила, что при рассмотрении отпуска с точки зрения материальной выгоды, лучше выбирать месяцы с большим количеством рабочих дней. При этом июнь занимает второе место по денежной выгоде в отпуске во втором квартале этого года - на первом месте апрель с 22 рабочими днями, а на третьем май с 18.

https://ria.ru/20250522/otpusk-2018375025.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ольга владимирова, headhunter