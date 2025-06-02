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Июнь будет не самым выгодным для отпуска месяцем, рассказала эксперт - РИА Новости, 02.06.2025
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02:52 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/otpusk-2020364345.html
Июнь будет не самым выгодным для отпуска месяцем, рассказала эксперт
Июнь будет не самым выгодным для отпуска месяцем, рассказала эксперт - РИА Новости, 02.06.2025
Июнь будет не самым выгодным для отпуска месяцем, рассказала эксперт
Отпуск в июне будет не самым выгодным для россиян, поскольку в нем будет всего 19 рабочих дней и длинные праздничные выходные, рассказала РИА Новости эксперт... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T02:52:00+03:00
2025-06-02T02:52:00+03:00
общество
ольга владимирова
headhunter
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Отпуск в июне будет не самым выгодным для россиян, поскольку в нем будет всего 19 рабочих дней и длинные праздничные выходные, рассказала РИА Новости эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова. "В июне 2025 трудоустроенные жители страны будут работать 19 дней, при этом официально утверждены праздничные выходные с 12 по 15 июня… По производственному календарю в этом месяце брать отпуск не совсем выгодно", - сказала Владимирова. Она отметила, что при рассмотрении отпуска с точки зрения материальной выгоды, лучше выбирать месяцы с большим количеством рабочих дней. При этом июнь занимает второе место по денежной выгоде в отпуске во втором квартале этого года - на первом месте апрель с 22 рабочими днями, а на третьем май с 18.
https://ria.ru/20250522/otpusk-2018375025.html
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общество, ольга владимирова, headhunter
Общество, Ольга Владимирова, HeadHunter
Июнь будет не самым выгодным для отпуска месяцем, рассказала эксперт

Юрист Владимирова: июнь будет не самым выгодным месяцем для отпуска в 2025 году

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на набережной
Люди отдыхают на набережной - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Отпуск в июне будет не самым выгодным для россиян, поскольку в нем будет всего 19 рабочих дней и длинные праздничные выходные, рассказала РИА Новости эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова.
"В июне 2025 трудоустроенные жители страны будут работать 19 дней, при этом официально утверждены праздничные выходные с 12 по 15 июня… По производственному календарю в этом месяце брать отпуск не совсем выгодно", - сказала Владимирова.
Она отметила, что при рассмотрении отпуска с точки зрения материальной выгоды, лучше выбирать месяцы с большим количеством рабочих дней.
При этом июнь занимает второе место по денежной выгоде в отпуске во втором квартале этого года - на первом месте апрель с 22 рабочими днями, а на третьем май с 18.
Девушка перед отпуском - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Назван самый невыгодный для отпуска летний месяц
22 мая, 02:26
 
ОбществоОльга ВладимироваHeadHunter
 
 
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