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Российская делегация выдвинулась на переговоры с Украиной в Стамбуле

Российская делегация выдвинулась на переговоры с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025

Российская делегация выдвинулась на переговоры с Украиной в Стамбуле

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин выдвинулись... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T12:32:00+03:00

2025-06-02T12:32:00+03:00

2025-06-02T12:43:00+03:00

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игорь костюков (генштаб)

михаил галузин

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин выдвинулись из отеля на переговоры с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник в крупнейшем городе Турции запланировано проведение второго раунда переговоров между представителями России и Украины. Российская делегация прибыла в Турцию накануне вечером.Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах РФ и Украины по дворце Чираган в Стамбуле, их начало запланировано на 13.00 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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турция

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Выезд российской делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле Российская делегация выдвинулась из отеля на переговоры с Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-02T12:32 true PT0M16S

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, украина, стамбул, турция, игорь костюков (генштаб), михаил галузин, александр фомин