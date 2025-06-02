https://ria.ru/20250602/oskorblenie-2020370063.html

"Это оскорбление": атака Зеленского вызвала ярость в США

"Это оскорбление": атака Зеленского вызвала ярость в США - РИА Новости, 02.06.2025

"Это оскорбление": атака Зеленского вызвала ярость в США

Владимир Зеленский, атаковав российские аэродромы, оскорбил президента США Дональда Трампа и поставил под угрозу всю мировую безопасность, заявил в соцсети Х... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T06:05:00+03:00

2025-06-02T06:05:00+03:00

2025-06-02T06:05:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский, атаковав российские аэродромы, оскорбил президента США Дональда Трампа и поставил под угрозу всю мировую безопасность, заявил в соцсети Х бывший советник президента США Дональда Трампа генерал Майкл Флинн."Если тот факт, что с нашим президентом (Трампом — Прим. ред.) не консультировались и не информировали, — правда, тогда это не просто нарушение протокола. Это геополитическое оскорбление и предупреждающий знак", — написал он.По словам экс-советника, если глава киевского режима позволяет себе проворачивать подобные террористические авантюры без ведома США, то это автоматически делает Вашингтон соучастником преступлений Киева."Люди, и особенно мировые лидеры, должны осознать глобальные последствия такой операции, которую только что провела Украина", — резюмировал Флинн.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки на себя взял Владимир Зеленский.Как утверждает журналистка американского телеканала CBS, США не делились с Украиной разведывательными данными, Киев собирал их самостоятельно.

https://ria.ru/20250602/zelenskiy-2020360047.html

https://ria.ru/20250602/memorandum-2020359135.html

https://ria.ru/20250602/zelenskiy-2020368048.html

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в мире, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, майкл флинн