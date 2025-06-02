https://ria.ru/20250602/opasnost-2020373954.html
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 02.06.2025
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T07:34:00+03:00
2025-06-02T07:34:00+03:00
2025-06-02T07:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Режим опасности был введен в Липецкой области в воскресенье в 14.02 мск, он продлился 17 часов. "Внимание! Отбой желтого уровня", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20250602/opasnost-2020371154.html
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липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Артамонов: в Липецкой области отменили режим воздушной опасности