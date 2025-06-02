https://ria.ru/20250602/opasnost-2020373954.html

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 02.06.2025

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T07:34:00+03:00

2025-06-02T07:34:00+03:00

2025-06-02T07:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменен на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Режим опасности был введен в Липецкой области в воскресенье в 14.02 мск, он продлился 17 часов. "Внимание! Отбой желтого уровня", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20250602/opasnost-2020371154.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов