https://ria.ru/20250602/opasnost-2020371154.html
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.06.2025
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T06:23:00+03:00
2025-06-02T06:23:00+03:00
2025-06-02T06:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивановская область
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. Опасность атаки БПЛА была объявлена в воскресенье в 23.40, она продлилась почти 6,5 часов. "Оперативный штаб: Отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства.
https://ria.ru/20250602/opasnost-2020370836.html
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ивановская область
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
На территории Ивановской области отменили режим опасности атаки БПЛА