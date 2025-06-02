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Трем жителям Омска грозит по 12 лет колонии за избиение мужчины
Трем жителям Омска грозит по 12 лет колонии за избиение мужчины - РИА Новости, 02.06.2025
Трем жителям Омска грозит по 12 лет колонии за избиение мужчины
Трем жителям Омска грозит по 12 лет колонии за избиение мужчины на новогоднем корпоративе, сообщили в понедельник в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:12:00+03:00
2025-06-02T14:12:00+03:00
2025-06-02T14:12:00+03:00
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ОМСК, 2 июн - РИА Новости. Трем жителям Омска грозит по 12 лет колонии за избиение мужчины на новогоднем корпоративе, сообщили в понедельник в пресс-службе региональной прокуратуры. Инцидент произошел в конце 2024 года в кафе во время празднования новогоднего корпоратива. "Во время празднования новогодних корпоративов между сотрудниками разных организаций произошел словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой обвиняемые нанесли потерпевшему многочисленные удары в область головы, повлекшие обезображивание лица (шрам)", – уточнили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица". Свою вину мужчины не признали. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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происшествия, омск, россия
Происшествия, Омск, Россия
Трем жителям Омска грозит по 12 лет колонии за избиение мужчины
Трем жителям Омска грозит по 12 лет колонии за избиение мужчины на корпоративе
ОМСК, 2 июн - РИА Новости. Трем жителям Омска грозит по 12 лет колонии за избиение мужчины на новогоднем корпоративе, сообщили в понедельник в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидент произошел в конце 2024 года в кафе во время празднования новогоднего корпоратива.
"Во время празднования новогодних корпоративов между сотрудниками разных организаций произошел словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой обвиняемые нанесли потерпевшему многочисленные удары в область головы, повлекшие обезображивание лица (шрам)", – уточнили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица". Свою вину мужчины не признали. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.