Рейтинг@Mail.ru
Трем жителям Омска грозит по 12 лет колонии за избиение мужчины - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/omsk-2020449608.html
Трем жителям Омска грозит по 12 лет колонии за избиение мужчины
Трем жителям Омска грозит по 12 лет колонии за избиение мужчины - РИА Новости, 02.06.2025
Трем жителям Омска грозит по 12 лет колонии за избиение мужчины
Трем жителям Омска грозит по 12 лет колонии за избиение мужчины на новогоднем корпоративе, сообщили в понедельник в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:12:00+03:00
2025-06-02T14:12:00+03:00
происшествия
омск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46260/81/462608137_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_8fd859d6bf3326e241cac949561011d9.jpg
ОМСК, 2 июн - РИА Новости. Трем жителям Омска грозит по 12 лет колонии за избиение мужчины на новогоднем корпоративе, сообщили в понедельник в пресс-службе региональной прокуратуры. Инцидент произошел в конце 2024 года в кафе во время празднования новогоднего корпоратива. "Во время празднования новогодних корпоративов между сотрудниками разных организаций произошел словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой обвиняемые нанесли потерпевшему многочисленные удары в область головы, повлекшие обезображивание лица (шрам)", – уточнили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица". Свою вину мужчины не признали. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
https://ria.ru/20250516/sud-2017494965.html
омск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46260/81/462608137_27:0:2476:1837_1920x0_80_0_0_9a6f306c076121d6e456948bcd94b06e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, россия
Происшествия, Омск, Россия
Трем жителям Омска грозит по 12 лет колонии за избиение мужчины

Трем жителям Омска грозит по 12 лет колонии за избиение мужчины на корпоративе

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 2 июн - РИА Новости. Трем жителям Омска грозит по 12 лет колонии за избиение мужчины на новогоднем корпоративе, сообщили в понедельник в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидент произошел в конце 2024 года в кафе во время празднования новогоднего корпоратива.
"Во время празднования новогодних корпоративов между сотрудниками разных организаций произошел словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой обвиняемые нанесли потерпевшему многочисленные удары в область головы, повлекшие обезображивание лица (шрам)", – уточнили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица". Свою вину мужчины не признали. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мужчину из Омска, 25 лет назад изнасиловавшего девушку, отправили в колонию
16 мая, 20:43
 
ПроисшествияОмскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала