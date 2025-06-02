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Использование дипфейка может стать отягчающим обстоятельством преступления - РИА Новости, 02.06.2025
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16:36 02.06.2025
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Использование дипфейка может стать отягчающим обстоятельством преступления
Использование дипфейка может стать отягчающим обстоятельством преступления - РИА Новости, 02.06.2025
Использование дипфейка может стать отягчающим обстоятельством преступления
Использование подмены голоса или изображений (дипфейков) в преступлениях может стать отягчающим обстоятельством, такие меры уже прорабатываются, сообщил глава... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:36:00+03:00
2025-06-02T16:36:00+03:00
сергей боярский
госдума рф
россия
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Использование подмены голоса или изображений (дипфейков) в преступлениях может стать отягчающим обстоятельством, такие меры уже прорабатываются, сообщил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "Прорабатывается вопрос о признании отягчающим обстоятельством использование подмены голоса или изображения при совершении преступлений", - сказал он в ходе сессии на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
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сергей боярский, госдума рф, россия, общество
Сергей Боярский, Госдума РФ, Россия, Общество
Использование дипфейка может стать отягчающим обстоятельством преступления

Боярский: подмена голоса может стать отягчающим обстоятельством преступления

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Использование подмены голоса или изображений (дипфейков) в преступлениях может стать отягчающим обстоятельством, такие меры уже прорабатываются, сообщил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
"Прорабатывается вопрос о признании отягчающим обстоятельством использование подмены голоса или изображения при совершении преступлений", - сказал он в ходе сессии на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
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