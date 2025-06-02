https://ria.ru/20250602/obstoyatelstvo-2020497091.html

Использование дипфейка может стать отягчающим обстоятельством преступления

Использование дипфейка может стать отягчающим обстоятельством преступления - РИА Новости, 02.06.2025

Использование дипфейка может стать отягчающим обстоятельством преступления

Использование подмены голоса или изображений (дипфейков) в преступлениях может стать отягчающим обстоятельством, такие меры уже прорабатываются, сообщил глава... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:36:00+03:00

2025-06-02T16:36:00+03:00

2025-06-02T16:36:00+03:00

сергей боярский

госдума рф

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914835589_0:82:3349:1966_1920x0_80_0_0_5a23cecc9ae444b7d88469c572d00dc8.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Использование подмены голоса или изображений (дипфейков) в преступлениях может стать отягчающим обстоятельством, такие меры уже прорабатываются, сообщил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "Прорабатывается вопрос о признании отягчающим обстоятельством использование подмены голоса или изображения при совершении преступлений", - сказал он в ходе сессии на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

https://ria.ru/20250112/moshenniki-1993318039.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей боярский, госдума рф, россия, общество