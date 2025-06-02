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Обмен военнопленным с Украиной будет паритетным, заявил Мединский - РИА Новости, 02.06.2025
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18:14 02.06.2025 (обновлено: 18:45 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/obmen-2020523221.html
Обмен военнопленным с Украиной будет паритетным, заявил Мединский
Обмен военнопленным с Украиной будет паритетным, заявил Мединский - РИА Новости, 02.06.2025
Обмен военнопленным с Украиной будет паритетным, заявил Мединский
Обмен военнопленными между Россией и Украиной будет паритетным, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T18:14:00+03:00
2025-06-02T18:45:00+03:00
украина
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
россия
стамбул
владимир мединский
игорь костюков (генштаб)
михаил галузин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020522160_453:0:2619:1218_1920x0_80_0_0_8d44d824e4e156277ffec036b0beb00c.jpg
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Обмен военнопленными между Россией и Украиной будет паритетным, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле.Второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле. Встреча длилась больше часа. По итогам переговоров Мединский сообщил, что стороны договорились о самом масштабном обмене пленными. Он уточнил, что больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех". Мединский добавил, что общий потолок обмена между Россией и Украиной составит не менее 1000 человек, но может быть больше."Обмен военнопленными будет паритетным", - сказал Мединский.В российскую делегацию, помимо Мединского, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, российский замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной.Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html
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украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, стамбул, владимир мединский, игорь костюков (генштаб), михаил галузин
Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Игорь Костюков (Генштаб), Михаил Галузин
Обмен военнопленным с Украиной будет паритетным, заявил Мединский

Мединский заявил, что обмен военнопленным между РФ и Украиной будет паритетным

© Getty Images / Burak KaraВладимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Владимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Getty Images / Burak Kara
Владимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Обмен военнопленными между Россией и Украиной будет паритетным, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Стамбуле.
Второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле. Встреча длилась больше часа. По итогам переговоров Мединский сообщил, что стороны договорились о самом масштабном обмене пленными. Он уточнил, что больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех". Мединский добавил, что общий потолок обмена между Россией и Украиной составит не менее 1000 человек, но может быть больше.
Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский рассказал о переговорах в Стамбуле
Вчера, 17:29
"Обмен военнопленными будет паритетным", - сказал Мединский.
В российскую делегацию, помимо Мединского, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, российский замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Стамбульская ловушка готова: страна может распасться
Вчера, 08:00
 
УкраинаВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеРоссияСтамбулВладимир МединскийИгорь Костюков (Генштаб)Михаил Галузин
 
 
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