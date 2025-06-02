https://ria.ru/20250602/obmen-2020514336.html

Россия идентифицировала все тела украинских солдат, заявил Мединский

Россия идентифицировала все тела украинских солдат, заявил Мединский - РИА Новости, 02.06.2025

Россия идентифицировала все тела украинских солдат, заявил Мединский

Россия идентифицировала все тела украинских солдат, которые передаст Киеву, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:41:00+03:00

2025-06-02T17:41:00+03:00

2025-06-02T17:41:00+03:00

в мире

россия

украина

стамбул

владимир мединский

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020512395_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_596acc966638f88699aff2ef257ff416.jpg

СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Россия идентифицировала все тела украинских солдат, которые передаст Киеву, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа. "Мы все (тела украинских солдат - ред.), что смогли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили, кто они. Прямо, организованно, официальным составом на следующей неделе эти тела украинской стороне передадим", - сказал Мединский журналистам по итогам переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле в понедельник.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/medinskiy-2020511824.html

россия

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Отрывок из заявления Мединского про обмен пленными и передачу Киеву шести тысяч тел украинских солдат ❗️Отрывок из заявления Мединского про обмен пленными и передачу Киеву шести тысяч тел украинских солдат 2025-06-02T17:41 true PT2M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле