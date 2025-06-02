https://ria.ru/20250602/obmen-2020514336.html
Россия идентифицировала все тела украинских солдат, заявил Мединский
Россия идентифицировала все тела украинских солдат, заявил Мединский - РИА Новости, 02.06.2025
Россия идентифицировала все тела украинских солдат, заявил Мединский
Россия идентифицировала все тела украинских солдат, которые передаст Киеву, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:41:00+03:00
2025-06-02T17:41:00+03:00
2025-06-02T17:41:00+03:00
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владимир мединский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Россия идентифицировала все тела украинских солдат, которые передаст Киеву, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа. "Мы все (тела украинских солдат - ред.), что смогли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили, кто они. Прямо, организованно, официальным составом на следующей неделе эти тела украинской стороне передадим", - сказал Мединский журналистам по итогам переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле в понедельник.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Отрывок из заявления Мединского про обмен пленными и передачу Киеву шести тысяч тел украинских солдат
❗️Отрывок из заявления Мединского про обмен пленными и передачу Киеву шести тысяч тел украинских солдат
2025-06-02T17:41
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PT2M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия идентифицировала все тела украинских солдат, заявил Мединский
Мединский: РФ идентифицировала все тела украинских солдат и передаст их Киеву