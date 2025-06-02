https://ria.ru/20250602/obed-2020488631.html

Члены российской и украинской делегаций ушли на обед

Члены российской и украинской делегаций ушли на обед - РИА Новости, 02.06.2025

Члены российской и украинской делегаций ушли на обед

Российская и украинская делегации ушли на обед после завершения второго раунде переговоров в Стамбуле, сообщил представитель МИД Турции Онджю Кечели. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:13:00+03:00

2025-06-02T16:13:00+03:00

2025-06-02T16:58:00+03:00

россия

украина

турция

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российская и украинская делегации ушли на обед после завершения второго раунде переговоров в Стамбуле, сообщил представитель МИД Турции Онджю Кечели."Переговоры завершились не негативно, делегации обедают", - сообщил Кечели журналистам.Встреча шла больше часа во дворце Чираган.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html

россия

украина

турция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, украина, турция, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле