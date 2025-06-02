https://ria.ru/20250602/obed-2020488631.html
Члены российской и украинской делегаций ушли на обед
Члены российской и украинской делегаций ушли на обед - РИА Новости, 02.06.2025
Члены российской и украинской делегаций ушли на обед
Российская и украинская делегации ушли на обед после завершения второго раунде переговоров в Стамбуле, сообщил представитель МИД Турции Онджю Кечели. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:13:00+03:00
2025-06-02T16:13:00+03:00
2025-06-02T16:58:00+03:00
россия
украина
турция
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Российская и украинская делегации ушли на обед после завершения второго раунде переговоров в Стамбуле, сообщил представитель МИД Турции Онджю Кечели."Переговоры завершились не негативно, делегации обедают", - сообщил Кечели журналистам.Встреча шла больше часа во дворце Чираган.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, турция, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Украина, Турция, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Члены российской и украинской делегаций ушли на обед
Российская и украинская делегации ушли на обед после завершения переговоров