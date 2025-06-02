https://ria.ru/20250602/neyroseti-2020365415.html

В школах может появиться курс по работе с нейросетями

В школах может появиться курс по работе с нейросетями - РИА Новости, 02.06.2025

В школах может появиться курс по работе с нейросетями

Мониторинговый центр "Безопасность 2.0" Российского фонда мира просит Минпросвещения РФ рассмотреть возможность внедрения в школьную программу курса по... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T03:28:00+03:00

2025-06-02T03:28:00+03:00

2025-06-02T03:28:00+03:00

общество

елена сутормина

сергей кравцов

"российский фонд мира"

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мониторинговый центр "Безопасность 2.0" Российского фонда мира просит Минпросвещения РФ рассмотреть возможность внедрения в школьную программу курса по безопасной и эффективной работе с ИИ и нейросетями, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Учитывая масштаб проникновения нейросетей и выявленные угрозы, мониторинговый центр "Безопасность 2.0" считает целесообразным рассмотреть возможность разработки и внедрения в общеобразовательную программу школ курс по безопасной и эффективной работе с ИИ и нейросетями", - говорится в тексте обращения первого зампреда правления Российского фонда мира Елены Суторминой к министру просвещения Сергею Кравцову. Мониторинговый центр "Безопасность 2.0" отмечает, что 64% молодежи используют нейросети для поиска информации, 23% школьников применяют нейросети при подготовке к экзаменам, 17% обращаются к ИИ для пересказа сложного материала более понятным языком. "Ключевой проблемой, требующей внимания и контроля, является использование нейросетей для генерации и распространения дезинформации... Отсутствие медиаграмотности в этой сфере создает серьезные риски для формирования мировоззрения и безопасности юных граждан", - отметила Сутормина в обращении. По ее мнению, курс по работе с нейросетями поможет сформировать навыки критического анализа контекста, созданного ИИ, включая распознавание дезинформации и манипулятивных техник. Российский фонд мира предлагает привлечь к разработке такого курса компании-лидеры в сфере IT, а также независимых экспертов и представителей профильных общественных структур.

https://ria.ru/20250530/gosduma-2019972659.html

https://ria.ru/20250526/moskva-2019229092.html

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общество, елена сутормина, сергей кравцов, "российский фонд мира"