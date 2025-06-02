Рейтинг@Mail.ru
Тшасковский поздравил Навроцкого с победой на выборах - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 02.06.2025 (обновлено: 12:41 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/navrotskiy-2020425182.html
Тшасковский поздравил Навроцкого с победой на выборах
Тшасковский поздравил Навроцкого с победой на выборах - РИА Новости, 02.06.2025
Тшасковский поздравил Навроцкого с победой на выборах
Проигравший выборы президента Польши кандидат правящей коалиции Рафал Тшасковский поздравил представителя оппозиции Кароля Навроцкого с победой. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:23:00+03:00
2025-06-02T12:41:00+03:00
польша
кароль навроцкий
рафал тшасковски
президентские выборы в польше — 2025
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020414154_0:421:2041:1569_1920x0_80_0_0_a1800ad7b4257ac3c277c6c0e7bbf645.jpg
ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Проигравший выборы президента Польши кандидат правящей коалиции Рафал Тшасковский поздравил представителя оппозиции Кароля Навроцкого с победой.В соответствии с данными Государственной избирательной комиссии, во втором туре выборов президента, который состоялся в воскресенье, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Тшасковсим, получившим 49,11% поддержки."Поздравляю Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах. Эта победа — обязательство, особенно в такие трудные времена. Особенно при таком равном результате. Пожалуйста, помните об этом", - написал Тшасковский на платформе Х.Он также поблагодарил своих избирателей и выразил сожаление по поводу своего проигрыша."Спасибо за каждый голос. Я боролся за то, чтобы мы вместе построили сильную, безопасную, честную Польшу. Современную Польшу, где каждый сможет реализовать свои цели и стремления. Спасибо всем, кто проголосовал за такую Польшу. Спасибо за ваше присутствие на митингах. За все добрые слова. За все совместные фотографии, за рукопожатия, за крики поддержки. За каждый вывешенный баннер, за каждый плакат. Спасибо, что поверили в меня и проголосовали за меня в воскресенье. И мне жаль, что мне не удалось убедить большинство граждан в моем видении Польши. Мне жаль, что мы не победили вместе", - написал Тшасковский.
https://ria.ru/20250601/vybory-2020262851.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020414154_0:548:2041:2079_1920x0_80_0_0_27bc78d3d9a99d0f2c635e08fb7ab2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, кароль навроцкий, рафал тшасковски, президентские выборы в польше — 2025, в мире
Польша, Кароль Навроцкий, Рафал Тшасковски, Президентские выборы в Польше — 2025, В мире
Тшасковский поздравил Навроцкого с победой на выборах

Тшасковский поздравил Навроцкого с победой на выборах президента Польши

© Getty Images / NurPhoto/Jakub PorzyckiИзбранный президент Польши Кароль Навроцкий
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Getty Images / NurPhoto/Jakub Porzycki
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Проигравший выборы президента Польши кандидат правящей коалиции Рафал Тшасковский поздравил представителя оппозиции Кароля Навроцкого с победой.
В соответствии с данными Государственной избирательной комиссии, во втором туре выборов президента, который состоялся в воскресенье, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Тшасковсим, получившим 49,11% поддержки.
© Инфографика . РИА НовостиИтоги второго тура президентских выборов в Польше
Итоги второго тура президентских выборов в Польше
© Инфографика . РИА Новости
Итоги второго тура президентских выборов в Польше
"Поздравляю Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах. Эта победа — обязательство, особенно в такие трудные времена. Особенно при таком равном результате. Пожалуйста, помните об этом", - написал Тшасковский на платформе Х.
Он также поблагодарил своих избирателей и выразил сожаление по поводу своего проигрыша.
"Спасибо за каждый голос. Я боролся за то, чтобы мы вместе построили сильную, безопасную, честную Польшу. Современную Польшу, где каждый сможет реализовать свои цели и стремления. Спасибо всем, кто проголосовал за такую Польшу. Спасибо за ваше присутствие на митингах. За все добрые слова. За все совместные фотографии, за рукопожатия, за крики поддержки. За каждый вывешенный баннер, за каждый плакат. Спасибо, что поверили в меня и проголосовали за меня в воскресенье. И мне жаль, что мне не удалось убедить большинство граждан в моем видении Польши. Мне жаль, что мы не победили вместе", - написал Тшасковский.
Голосование на избирательном участке во время второго тура президентских выборов в Польше. 1 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Госизбирком Польши рассказал о ходе выборов президента
1 июня, 12:20
 
ПольшаКароль НавроцкийРафал ТшасковскиПрезидентские выборы в Польше — 2025В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала