Тшасковский поздравил Навроцкого с победой на выборах
Тшасковский поздравил Навроцкого с победой на выборах президента Польши
© Getty Images / NurPhoto/Jakub PorzyckiИзбранный президент Польши Кароль Навроцкий
© Getty Images / NurPhoto/Jakub Porzycki
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий
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ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Проигравший выборы президента Польши кандидат правящей коалиции Рафал Тшасковский поздравил представителя оппозиции Кароля Навроцкого с победой.
В соответствии с данными Государственной избирательной комиссии, во втором туре выборов президента, который состоялся в воскресенье, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Тшасковсим, получившим 49,11% поддержки.
© Инфографика . РИА НовостиИтоги второго тура президентских выборов в Польше
© Инфографика . РИА Новости
Итоги второго тура президентских выборов в Польше
"Поздравляю Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах. Эта победа — обязательство, особенно в такие трудные времена. Особенно при таком равном результате. Пожалуйста, помните об этом", - написал Тшасковский на платформе Х.
Он также поблагодарил своих избирателей и выразил сожаление по поводу своего проигрыша.
"Спасибо за каждый голос. Я боролся за то, чтобы мы вместе построили сильную, безопасную, честную Польшу. Современную Польшу, где каждый сможет реализовать свои цели и стремления. Спасибо всем, кто проголосовал за такую Польшу. Спасибо за ваше присутствие на митингах. За все добрые слова. За все совместные фотографии, за рукопожатия, за крики поддержки. За каждый вывешенный баннер, за каждый плакат. Спасибо, что поверили в меня и проголосовали за меня в воскресенье. И мне жаль, что мне не удалось убедить большинство граждан в моем видении Польши. Мне жаль, что мы не победили вместе", - написал Тшасковский.