https://ria.ru/20250602/navrotskiy-2020371567.html

СМИ: Навроцкий выиграл выборы президента Польши после подсчета всех голосов

СМИ: Навроцкий выиграл выборы президента Польши после подсчета всех голосов - РИА Новости, 02.06.2025

СМИ: Навроцкий выиграл выборы президента Польши после подсчета всех голосов

Кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий побеждает на выборах президента Польши с 50,9 процента голосов, сообщает Польское... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T06:36:00+03:00

2025-06-02T06:36:00+03:00

2025-06-02T08:26:00+03:00

в мире

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кароль навроцкий

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право и справедливость

президентские выборы в польше — 2025

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ВАРШАВА, 2 июн - РИА Новости. Кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий побеждает на выборах президента Польши с 50,9 процента голосов, сообщает Польское телевидение со ссылкой на данные госизбиркома после обработки всех бюллетеней. Кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получает 49,1 процента голосов. Как ожидается, официальные результаты второго тура голосования огласят в ближайшие часы.По данным избиркома, Навроцкий набрал 10 606 628 голосов и победил в шести из 15 воеводств, в основном на востоке Польши. Тшасковский получил 10 237 177 голосов и завоевал симпатии всей западной и центральной части страны.Явка составила 71,63 процента.В первом туре президентских выборов, который прошел 18 мая, Тшасковский получил 31,36 процента голосов избирателей, а Навроцкий — 29,54 процента голосов.Кто такой Кароль НавроцкийУроженец Гданьска Кароль Навроцкий является президентом Института национальной памяти Польши, известен антироссийскими высказываниями. В России он объявлен в розыск по уголовному делу за уничтожение памятников советским воинам, чем он активно занимался и продолжает заниматься на посту директора института.При этом Навроцкий является сторонником ужесточения правил для проживающих в Польше украинцев, лишения их социальных льгот. В одном из своих выступлений он заявил, что "разочаровался во Владимире Зеленском" потому что "он ведет себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству", в другом, что "за помощь Польша ничего не получила".

https://ria.ru/20250602/vybory-2020366035.html

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в мире, польша, кароль навроцкий, рафал тшасковски, право и справедливость, президентские выборы в польше — 2025