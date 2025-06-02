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В Госдуме назвали сроки создания национального многофункционального сервиса
В Госдуме назвали сроки создания национального многофункционального сервиса - РИА Новости, 02.06.2025
В Госдуме назвали сроки создания национального многофункционального сервиса
Работу по созданию национального многофункционального сервиса могут закончить до конца года, сообщил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский . РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:35:00+03:00
2025-06-02T15:35:00+03:00
2025-06-02T16:32:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Работу по созданию национального многофункционального сервиса могут закончить до конца года, сообщил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский . "Убежден, что работу и над ошибками, и перспективно задел на будущее мы завершим до конца текущего года", — сказал он на конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Боярский добавил, что Telegram и WhatsApp продолжают быть мессенджерами номер один для совершения преступлений. Он назвал использование этих сервисов последней брешью в цифровой обороне россиян, которую необходимо закрыть."(Создаваемый сервис. — Прим. ред.) будет в себя включать функции привычного мессенджера <...> и также уметь взаимодействовать с функциями электронного правительства с государственными услугами, а впоследствии и бизнес-моделями", — рассказал парламентарий. Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. В частности, платформа позволит установить возраст гражданина без предъявления паспорта. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта уже внесли в Госдуму.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, сергей боярский, госдума рф, telegram, whatsapp inc.
Общество, Технологии, Сергей Боярский, Госдума РФ, Telegram, WhatsApp Inc.
В Госдуме назвали сроки создания национального многофункционального сервиса
Депутат Боярский: работу по созданию нацсервиса могут завершить до конца года