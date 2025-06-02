https://ria.ru/20250602/natsservis-2020478106.html

В Госдуме назвали сроки создания национального многофункционального сервиса

В Госдуме назвали сроки создания национального многофункционального сервиса - РИА Новости, 02.06.2025

В Госдуме назвали сроки создания национального многофункционального сервиса

Работу по созданию национального многофункционального сервиса могут закончить до конца года, сообщил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский . РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T15:35:00+03:00

2025-06-02T15:35:00+03:00

2025-06-02T16:32:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Работу по созданию национального многофункционального сервиса могут закончить до конца года, сообщил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский . "Убежден, что работу и над ошибками, и перспективно задел на будущее мы завершим до конца текущего года", — сказал он на конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Боярский добавил, что Telegram и WhatsApp продолжают быть мессенджерами номер один для совершения преступлений. Он назвал использование этих сервисов последней брешью в цифровой обороне россиян, которую необходимо закрыть."(Создаваемый сервис. — Прим. ред.) будет в себя включать функции привычного мессенджера <...> и также уметь взаимодействовать с функциями электронного правительства с государственными услугами, а впоследствии и бизнес-моделями", — рассказал парламентарий. Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. В частности, платформа позволит установить возраст гражданина без предъявления паспорта. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта уже внесли в Госдуму.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, сергей боярский, госдума рф, telegram, whatsapp inc.