Украину пригласили на саммит НАТО, заявил Зеленский
Зеленский заявил, что Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге в конце июня
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Украина приглашена на саммит НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, сообщил Владимир Зеленский.
Председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев 27 мая пожаловался, что украинскую делегацию нехарактерно холодно встретили на парламентской ассамблее (ПА) НАТО. Ранее генсек НАТО Марк Рютте не смог ответить на вопросы об участии Украины в саммите альянса в Гааге 24-25 июня, а также о том, планируется ли проводить заседание Совета НАТО-Украина на высшем уровне.
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"У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно. Сейчас министр иностранных дел Андрей Сибига будет вместе со своими коллегами разговаривать насчет инфраструктуры и какие могут быть результаты этого саммита в Гааге", - сказал Зеленский журналистам на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в ЕС сообщила, что заседание совета НАТО-Украина может не состояться в рамках июньского саммита альянса, хотя в ходе предыдущих саммитов встреча в таком формате проводилась. По информации издания, лидеры НАТО на следующий день после ужина в первый вечер саммита встретятся всего на несколько часов, чтобы ратифицировать новые цели расходов на оборону.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО.