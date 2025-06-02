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Украину пригласили на саммит НАТО, заявил Зеленский - РИА Новости, 02.06.2025
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23:12 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/nato-2020567855.html
Украину пригласили на саммит НАТО, заявил Зеленский
Украину пригласили на саммит НАТО, заявил Зеленский - РИА Новости, 02.06.2025
Украину пригласили на саммит НАТО, заявил Зеленский
Украина приглашена на саммит НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, сообщил Владимир Зеленский. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T23:12:00+03:00
2025-06-02T23:12:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Украина приглашена на саммит НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, сообщил Владимир Зеленский. Председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев 27 мая пожаловался, что украинскую делегацию нехарактерно холодно встретили на парламентской ассамблее (ПА) НАТО. Ранее генсек НАТО Марк Рютте не смог ответить на вопросы об участии Украины в саммите альянса в Гааге 24-25 июня, а также о том, планируется ли проводить заседание Совета НАТО-Украина на высшем уровне. "У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно. Сейчас министр иностранных дел Андрей Сибига будет вместе со своими коллегами разговаривать насчет инфраструктуры и какие могут быть результаты этого саммита в Гааге", - сказал Зеленский журналистам на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в ЕС сообщила, что заседание совета НАТО-Украина может не состояться в рамках июньского саммита альянса, хотя в ходе предыдущих саммитов встреча в таком формате проводилась. По информации издания, лидеры НАТО на следующий день после ужина в первый вечер саммита встретятся всего на несколько часов, чтобы ратифицировать новые цели расходов на оборону. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО.
https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html
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в мире, украина, гаага, россия, владимир зеленский, марк рютте, андрей сибига, нато, верховная рада украины, евросоюз
В мире, Украина, Гаага, Россия, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Андрей Сибига, НАТО, Верховная Рада Украины, Евросоюз
Украину пригласили на саммит НАТО, заявил Зеленский

Зеленский заявил, что Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге в конце июня

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Украина приглашена на саммит НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, сообщил Владимир Зеленский.
Председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев 27 мая пожаловался, что украинскую делегацию нехарактерно холодно встретили на парламентской ассамблее (ПА) НАТО. Ранее генсек НАТО Марк Рютте не смог ответить на вопросы об участии Украины в саммите альянса в Гааге 24-25 июня, а также о том, планируется ли проводить заседание Совета НАТО-Украина на высшем уровне.
«
"У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно. Сейчас министр иностранных дел Андрей Сибига будет вместе со своими коллегами разговаривать насчет инфраструктуры и какие могут быть результаты этого саммита в Гааге", - сказал Зеленский журналистам на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в ЕС сообщила, что заседание совета НАТО-Украина может не состояться в рамках июньского саммита альянса, хотя в ходе предыдущих саммитов встреча в таком формате проводилась. По информации издания, лидеры НАТО на следующий день после ужина в первый вечер саммита встретятся всего на несколько часов, чтобы ратифицировать новые цели расходов на оборону.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
НАТО решает, в каком виде пригласить Украину — чучелом или тушкой
30 мая, 08:00
 
В миреУкраинаГаагаРоссияВладимир ЗеленскийМарк РюттеАндрей СибигаНАТОВерховная Рада УкраиныЕвросоюз
 
 
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