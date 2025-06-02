https://ria.ru/20250602/nato-2020567855.html

Украину пригласили на саммит НАТО, заявил Зеленский

Украину пригласили на саммит НАТО, заявил Зеленский - РИА Новости, 02.06.2025

Украину пригласили на саммит НАТО, заявил Зеленский

Украина приглашена на саммит НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, сообщил Владимир Зеленский. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T23:12:00+03:00

2025-06-02T23:12:00+03:00

2025-06-02T23:12:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Украина приглашена на саммит НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, сообщил Владимир Зеленский. Председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев 27 мая пожаловался, что украинскую делегацию нехарактерно холодно встретили на парламентской ассамблее (ПА) НАТО. Ранее генсек НАТО Марк Рютте не смог ответить на вопросы об участии Украины в саммите альянса в Гааге 24-25 июня, а также о том, планируется ли проводить заседание Совета НАТО-Украина на высшем уровне. "У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно. Сейчас министр иностранных дел Андрей Сибига будет вместе со своими коллегами разговаривать насчет инфраструктуры и какие могут быть результаты этого саммита в Гааге", - сказал Зеленский журналистам на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в ЕС сообщила, что заседание совета НАТО-Украина может не состояться в рамках июньского саммита альянса, хотя в ходе предыдущих саммитов встреча в таком формате проводилась. По информации издания, лидеры НАТО на следующий день после ужина в первый вечер саммита встретятся всего на несколько часов, чтобы ратифицировать новые цели расходов на оборону. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО.

https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, гаага, россия, владимир зеленский, марк рютте, андрей сибига, нато, верховная рада украины, евросоюз