Бундесверу придется увеличить число военных для выполнения целей НАТО
Бундесверу нужно увеличить число военных на 80 тысяч для выполнения целей НАТО
© AP Photo / Henry NichollsНемецкие солдаты бундесвера
© AP Photo / Henry Nicholls
Немецкие солдаты бундесвера. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Бундесвер должен будет увеличить количество военнослужащих на 80 тысяч, чтобы соответствовать новым целевым показателям НАТО, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в службах безопасности.
"Бундесверу необходимо значительно увеличить свой личный состав, чтобы выполнить новую цель по наращиванию потенциала НАТО. Альянс планирует дополнительно привлечь 80 тысяч военнослужащих из Германии", - пишет издание.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что НАТО попросит Германию предоставить еще семь бригад или 40 тысяч военных на оборону альянса. Однако, как отмечает Handelsblatt, сюда же относятся дополнительные требования и в других сферах. Таким образом, в общей сложности дополнительная потребность в военнослужащих от Германии составит 80 тысяч человек, эта цель должна быть достигнута через 15 лет.
Ранее глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер заявил, что в зависимости от того, что будет решено на саммите НАТО в Гааге, бундесверу дополнительно понадобится между 40 тысячами и 60 тысячами военнослужащих сверх целевого показателя. Это означает, что действующая армия постепенно должна будет вырасти до 260 тысяч военнослужащих.
Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март 2025 года равнялась примерно 182 тысячам человек. Несмотря на многочисленные призывы немецких политиков вернуть отмененную в 2011 году всеобщую воинскую обязанность, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в апреле заявил, что служба в армии будет оставаться добровольной.
При этом в мае газета Welt сообщила со ссылкой на специалистов бундесвера по кадрам, что значительное увеличение численности бундесвера при сохранении добровольности военной службы невозможно из-за ее низкой привлекательности для немцев. До 30% контрактников увольняются из сухопутных сил, ВМС и ВВС Германии уже в первые полгода службы из-за отсутствия карьерных перспектив, необходимости работать вдали от дома и грубости при обучении, написала газета со ссылкой на внутренние документы бундесвера.
В марте министр обороны страны Борис Писториус заявил о нехватке казарм для возвращения всеобщей воинской повинности в кратчайшие сроки и необходимости сначала собрать данные о призывниках.