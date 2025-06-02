https://ria.ru/20250602/nato-2020376505.html

СМИ раскрыли, что НАТО сделала на границе с Россией

СМИ раскрыли, что НАТО сделала на границе с Россией - РИА Новости, 02.06.2025

СМИ раскрыли, что НАТО сделала на границе с Россией

НАТО планирует захватить российские аэродромы в случае возможного конфликта, пишет журналист Business Insider, присутствующий на военных учениях альянса в... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T08:27:00+03:00

2025-06-02T08:27:00+03:00

2025-06-02T16:54:00+03:00

москва

финляндия

европа

владимир путин

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020389285_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b66d2505df98b776e1480fcee60ada89.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. НАТО планирует захватить российские аэродромы в случае возможного конфликта, пишет журналист Business Insider, присутствующий на военных учениях альянса в Финляндии."Способность захватить аэродром и удержать эту позицию очень важна, так же как и способность выбивать ее из-под контроля противника", — говорится в статье.Автор уточнил, что солдаты отрабатывали захват взлетно-посадочных полос, поскольку их контроль необходим для быстрой переброски войск, особенно в условиях, когда обороняющаяся сторона не полностью активизировала свои системы ПВО.Cухопутные учения Lively Sabre 25 проходят в Финляндии, в том числе вблизи российской границы, со второй половины мая. В них участвуют 3,5 тысячи военнослужащих НАТО.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250602/reaktsiya-2020363146.html

https://ria.ru/20250602/britaniya-2020365253.html

москва

финляндия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, финляндия, европа, владимир путин, нато, в мире