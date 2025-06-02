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СМИ раскрыли, что НАТО сделала на границе с Россией - РИА Новости, 02.06.2025
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08:27 02.06.2025 (обновлено: 16:54 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/nato-2020376505.html
СМИ раскрыли, что НАТО сделала на границе с Россией
СМИ раскрыли, что НАТО сделала на границе с Россией - РИА Новости, 02.06.2025
СМИ раскрыли, что НАТО сделала на границе с Россией
НАТО планирует захватить российские аэродромы в случае возможного конфликта, пишет журналист Business Insider, присутствующий на военных учениях альянса в... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T08:27:00+03:00
2025-06-02T16:54:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. НАТО планирует захватить российские аэродромы в случае возможного конфликта, пишет журналист Business Insider, присутствующий на военных учениях альянса в Финляндии.&quot;Способность захватить аэродром и удержать эту позицию очень важна, так же как и способность выбивать ее из-под контроля противника&quot;, — говорится в статье.Автор уточнил, что солдаты отрабатывали захват взлетно-посадочных полос, поскольку их контроль необходим для быстрой переброски войск, особенно в условиях, когда обороняющаяся сторона не полностью активизировала свои системы ПВО.Cухопутные учения Lively Sabre 25 проходят в Финляндии, в том числе вблизи российской границы, со второй половины мая. В них участвуют 3,5 тысячи военнослужащих НАТО.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250602/reaktsiya-2020363146.html
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москва, финляндия, европа, владимир путин, нато, в мире
Москва, Финляндия, Европа, Владимир Путин, НАТО, В мире
СМИ раскрыли, что НАТО сделала на границе с Россией

BI: НАТО планирует захватить аэродромы в конфликте с Россией

© Фото : Maavoimat/XУчения Lively Sabre 25 в Финляндии
Учения Lively Sabre 25 в Финляндии - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : Maavoimat/X
Учения Lively Sabre 25 в Финляндии
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. НАТО планирует захватить российские аэродромы в случае возможного конфликта, пишет журналист Business Insider, присутствующий на военных учениях альянса в Финляндии.
«

"Способность захватить аэродром и удержать эту позицию очень важна, так же как и способность выбивать ее из-под контроля противника", — говорится в статье.

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Автор уточнил, что солдаты отрабатывали захват взлетно-посадочных полос, поскольку их контроль необходим для быстрой переброски войск, особенно в условиях, когда обороняющаяся сторона не полностью активизировала свои системы ПВО.
Cухопутные учения Lively Sabre 25 проходят в Финляндии, в том числе вблизи российской границы, со второй половины мая. В них участвуют 3,5 тысячи военнослужащих НАТО.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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