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Работников из поездной бригады, отличившихся при ЧП под Брянском, наградят - РИА Новости, 02.06.2025
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19:41 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/nagrada-2020541883.html
Работников из поездной бригады, отличившихся при ЧП под Брянском, наградят
Работников из поездной бригады, отличившихся при ЧП под Брянском, наградят - РИА Новости, 02.06.2025
Работников из поездной бригады, отличившихся при ЧП под Брянском, наградят
Отличившиеся сотрудники поездной бригады поезда, на который упал мост в Брянской области, будут удостоены наград, сообщили РИА Новости в "Федеральной... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T19:41:00+03:00
2025-06-02T19:41:00+03:00
происшествия
брянская область
выгоничский район
москва
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Отличившиеся сотрудники поездной бригады поезда, на который упал мост в Брянской области, будут удостоены наград, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). "Отличившиеся работники будут удостоены наград", - сообщили в ФПК. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250602/bryansk-2020525859.html
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происшествия, брянская область, выгоничский район, москва, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, федеральная пассажирская компания, ржд, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области, россия
Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Москва, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области, Россия
Работников из поездной бригады, отличившихся при ЧП под Брянском, наградят

Отличившихся из поездной бригады попавшего в ЧП под Брянском поезда наградят

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Отличившиеся сотрудники поездной бригады поезда, на который упал мост в Брянской области, будут удостоены наград, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
"Отличившиеся работники будут удостоены наград", - сообщили в ФПК.
Рабочие разбирают мост в Брянской области после его обрушения - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Машинист, погибший в ЧП под Брянском, спас сотни жизней, сообщили в РЖД
Вчера, 18:29
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Рубио выразил Лаврову соболезнование в связи с ЧП под Курском и Брянском
1 июня, 23:28
 
ПроисшествияБрянская областьВыгоничский районМоскваАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинФедеральная пассажирская компанияРЖДСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской областиРоссия
 
 
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