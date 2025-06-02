https://ria.ru/20250602/nagrada-2020541883.html
Работников из поездной бригады, отличившихся при ЧП под Брянском, наградят
Работников из поездной бригады, отличившихся при ЧП под Брянском, наградят - РИА Новости, 02.06.2025
Работников из поездной бригады, отличившихся при ЧП под Брянском, наградят
Отличившиеся сотрудники поездной бригады поезда, на который упал мост в Брянской области, будут удостоены наград, сообщили РИА Новости в "Федеральной... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T19:41:00+03:00
2025-06-02T19:41:00+03:00
2025-06-02T19:41:00+03:00
происшествия
брянская область
выгоничский район
москва
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Отличившиеся сотрудники поездной бригады поезда, на который упал мост в Брянской области, будут удостоены наград, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). "Отличившиеся работники будут удостоены наград", - сообщили в ФПК. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250602/bryansk-2020525859.html
https://ria.ru/20250601/lavrov-2020353810.html
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Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Москва, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области, Россия
Работников из поездной бригады, отличившихся при ЧП под Брянском, наградят
Отличившихся из поездной бригады попавшего в ЧП под Брянском поезда наградят