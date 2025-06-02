https://ria.ru/20250602/nagrada-2020541883.html

Работников из поездной бригады, отличившихся при ЧП под Брянском, наградят

Работников из поездной бригады, отличившихся при ЧП под Брянском, наградят - РИА Новости, 02.06.2025

Работников из поездной бригады, отличившихся при ЧП под Брянском, наградят

Отличившиеся сотрудники поездной бригады поезда, на который упал мост в Брянской области, будут удостоены наград, сообщили РИА Новости в "Федеральной... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T19:41:00+03:00

2025-06-02T19:41:00+03:00

2025-06-02T19:41:00+03:00

происшествия

брянская область

выгоничский район

москва

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Отличившиеся сотрудники поездной бригады поезда, на который упал мост в Брянской области, будут удостоены наград, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). "Отличившиеся работники будут удостоены наград", - сообщили в ФПК. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250602/bryansk-2020525859.html

https://ria.ru/20250601/lavrov-2020353810.html

брянская область

выгоничский район

москва

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