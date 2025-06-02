Наемницу из США, воевавшую за ВСУ, заочно осудили на 20 лет
Наемницу из США Эштон-Чирилло заочно осудили на 20 лет за фейки о ВС РФ
© Фото : Sarah Ashton-Cirillo/XПредставитель Территориальной обороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло
© Фото : Sarah Ashton-Cirillo/X
Представитель Территориальной обороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 20 годам колонии наемницу из США Сару Эштон-Чирилло, воевавшую за ВСУ и распространявшую фейки о российской армии, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летней гражданки Соединенных Штатов Америки Сары Эштон-Чирилло… Суд заочно приговорил Эштон-Чирилло к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Уточняется, что она была признана виновной по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).
В суде было установлено, что с февраля по сентябрь 2023 года наемница прибыла на Украину, вступила в состав Интернационального легиона, после чего была распределена в 113-ю бригаду территориальной обороны Украины. Эштон-Чирилло принимала участие в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против российских военнослужащих.
В августе 2023 года она подготовила видеосюжет, который разместила в интернете, о якобы созданных в России запасах биологического оружия и применении ВС РФ химического оружия в Сирии, а также на Украине в ходе специальной военной операции.
Размер полученного Эштон-Чирилло вознаграждения превысил 653 тысячи рублей.
Наемница объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.