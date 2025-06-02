https://ria.ru/20250602/naemnitsa-2020411742.html

Наемницу из США, воевавшую за ВСУ, заочно осудили на 20 лет

Наемницу из США, воевавшую за ВСУ, заочно осудили на 20 лет - РИА Новости, 02.06.2025

Наемницу из США, воевавшую за ВСУ, заочно осудили на 20 лет

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 20 годам колонии наемницу из США Сару Эштон-Чирилло, воевавшую за ВСУ и распространявшую фейки о российской армии,... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T11:23:00+03:00

2025-06-02T11:23:00+03:00

2025-06-02T11:53:00+03:00

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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 20 годам колонии наемницу из США Сару Эштон-Чирилло, воевавшую за ВСУ и распространявшую фейки о российской армии, сообщает Генеральная прокуратура РФ."Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летней гражданки Соединенных Штатов Америки Сары Эштон-Чирилло… Суд заочно приговорил Эштон-Чирилло к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Уточняется, что она была признана виновной по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).В суде было установлено, что с февраля по сентябрь 2023 года наемница прибыла на Украину, вступила в состав Интернационального легиона, после чего была распределена в 113-ю бригаду территориальной обороны Украины. Эштон-Чирилло принимала участие в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против российских военнослужащих.В августе 2023 года она подготовила видеосюжет, который разместила в интернете, о якобы созданных в России запасах биологического оружия и применении ВС РФ химического оружия в Сирии, а также на Украине в ходе специальной военной операции.Размер полученного Эштон-Чирилло вознаграждения превысил 653 тысячи рублей.Наемница объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250528/naemnik-2019557223.html

https://ria.ru/20250524/vsu-2018801027.html

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украина, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, происшествия