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Наемницу из США, воевавшую за ВСУ, заочно осудили на 20 лет - РИА Новости, 02.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:23 02.06.2025 (обновлено: 11:53 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/naemnitsa-2020411742.html
Наемницу из США, воевавшую за ВСУ, заочно осудили на 20 лет
Наемницу из США, воевавшую за ВСУ, заочно осудили на 20 лет - РИА Новости, 02.06.2025
Наемницу из США, воевавшую за ВСУ, заочно осудили на 20 лет
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 20 годам колонии наемницу из США Сару Эштон-Чирилло, воевавшую за ВСУ и распространявшую фейки о российской армии,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T11:23:00+03:00
2025-06-02T11:53:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
происшествия
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 20 годам колонии наемницу из США Сару Эштон-Чирилло, воевавшую за ВСУ и распространявшую фейки о российской армии, сообщает Генеральная прокуратура РФ."Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летней гражданки Соединенных Штатов Америки Сары Эштон-Чирилло… Суд заочно приговорил Эштон-Чирилло к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Уточняется, что она была признана виновной по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).В суде было установлено, что с февраля по сентябрь 2023 года наемница прибыла на Украину, вступила в состав Интернационального легиона, после чего была распределена в 113-ю бригаду территориальной обороны Украины. Эштон-Чирилло принимала участие в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против российских военнослужащих.В августе 2023 года она подготовила видеосюжет, который разместила в интернете, о якобы созданных в России запасах биологического оружия и применении ВС РФ химического оружия в Сирии, а также на Украине в ходе специальной военной операции.Размер полученного Эштон-Чирилло вознаграждения превысил 653 тысячи рублей.Наемница объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250528/naemnik-2019557223.html
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украина, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, происшествия
Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Наемницу из США, воевавшую за ВСУ, заочно осудили на 20 лет

Наемницу из США Эштон-Чирилло заочно осудили на 20 лет за фейки о ВС РФ

© Фото : Sarah Ashton-Cirillo/XПредставитель Территориальной обороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло
Представитель Территориальной обороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : Sarah Ashton-Cirillo/X
Представитель Территориальной обороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 20 годам колонии наемницу из США Сару Эштон-Чирилло, воевавшую за ВСУ и распространявшую фейки о российской армии, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летней гражданки Соединенных Штатов Америки Сары Эштон-Чирилло… Суд заочно приговорил Эштон-Чирилло к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что она была признана виновной по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).
В суде было установлено, что с февраля по сентябрь 2023 года наемница прибыла на Украину, вступила в состав Интернационального легиона, после чего была распределена в 113-ю бригаду территориальной обороны Украины. Эштон-Чирилло принимала участие в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против российских военнослужащих.
В августе 2023 года она подготовила видеосюжет, который разместила в интернете, о якобы созданных в России запасах биологического оружия и применении ВС РФ химического оружия в Сирии, а также на Украине в ходе специальной военной операции.
Размер полученного Эштон-Чирилло вознаграждения превысил 653 тысячи рублей.
Наемница объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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