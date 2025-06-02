https://ria.ru/20250602/naemnik-2020430910.html

Наемника из Швеции, воевавшего за ВСУ, заочно осудили на 14 лет

Наемника из Швеции, воевавшего за ВСУ, заочно осудили на 14 лет - РИА Новости, 02.06.2025

Наемника из Швеции, воевавшего за ВСУ, заочно осудили на 14 лет

Наемник из Швеции Джонатан Кванц, воевавший на стороне ВСУ, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщается в... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T12:56:00+03:00

2025-06-02T12:56:00+03:00

2025-06-02T12:56:00+03:00

россия

швеция

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Наемник из Швеции Джонатан Кванц, воевавший на стороне ВСУ, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Собраны доказательства, изобличающие подданного Королевства Швеция Джонатана Кванца, в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте. Приговором суда он заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ... Приговором суда Кванцу заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Установлено, что в декабре 2023 года Кванц заключил контракт и в качестве наемника поступил на службу в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду Сухопутных войск ВСУ. Отмечается, что он прошел курс военной подготовки, его обеспечили оружием, боеприпасами и иными средствами. Подчеркивается, что далее, подчиняясь приказам командиров ВСУ, находясь у населенных пунктов Авдеевка и Первомайск в ДНР, Кванц принимал участие в вооруженном конфликте против военнослужащих ВС РФ. В настоящее время по ходатайству следствия Кванц заочно арестован, он объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20250602/naemnitsa-2020411742.html

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россия, швеция, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)