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Наемника из Швеции, воевавшего за ВСУ, заочно осудили на 14 лет - РИА Новости, 02.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:56 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/naemnik-2020430910.html
Наемника из Швеции, воевавшего за ВСУ, заочно осудили на 14 лет
Наемника из Швеции, воевавшего за ВСУ, заочно осудили на 14 лет - РИА Новости, 02.06.2025
Наемника из Швеции, воевавшего за ВСУ, заочно осудили на 14 лет
Наемник из Швеции Джонатан Кванц, воевавший на стороне ВСУ, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщается в... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T12:56:00+03:00
2025-06-02T12:56:00+03:00
россия
швеция
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Наемник из Швеции Джонатан Кванц, воевавший на стороне ВСУ, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Собраны доказательства, изобличающие подданного Королевства Швеция Джонатана Кванца, в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте. Приговором суда он заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ... Приговором суда Кванцу заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Установлено, что в декабре 2023 года Кванц заключил контракт и в качестве наемника поступил на службу в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду Сухопутных войск ВСУ. Отмечается, что он прошел курс военной подготовки, его обеспечили оружием, боеприпасами и иными средствами. Подчеркивается, что далее, подчиняясь приказам командиров ВСУ, находясь у населенных пунктов Авдеевка и Первомайск в ДНР, Кванц принимал участие в вооруженном конфликте против военнослужащих ВС РФ. В настоящее время по ходатайству следствия Кванц заочно арестован, он объявлен в международный розыск.
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россия, швеция, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Швеция, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
Наемника из Швеции, воевавшего за ВСУ, заочно осудили на 14 лет

Шведский наемник, воевавший за ВСУ, заочно получил 14 лет лишения свободы

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Наемник из Швеции Джонатан Кванц, воевавший на стороне ВСУ, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, он объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Собраны доказательства, изобличающие подданного Королевства Швеция Джонатана Кванца, в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте. Приговором суда он заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ... Приговором суда Кванцу заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Установлено, что в декабре 2023 года Кванц заключил контракт и в качестве наемника поступил на службу в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду Сухопутных войск ВСУ. Отмечается, что он прошел курс военной подготовки, его обеспечили оружием, боеприпасами и иными средствами. Подчеркивается, что далее, подчиняясь приказам командиров ВСУ, находясь у населенных пунктов Авдеевка и Первомайск в ДНР, Кванц принимал участие в вооруженном конфликте против военнослужащих ВС РФ.
В настоящее время по ходатайству следствия Кванц заочно арестован, он объявлен в международный розыск.
Представитель Территориальной обороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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