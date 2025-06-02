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Движение на месте обрушения моста в Курской области откроется 3 июня - РИА Новости, 02.06.2025
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19:15 02.06.2025 (обновлено: 19:34 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/most-2020537071.html
Движение на месте обрушения моста в Курской области откроется 3 июня
Движение на месте обрушения моста в Курской области откроется 3 июня - РИА Новости, 02.06.2025
Движение на месте обрушения моста в Курской области откроется 3 июня
Движение автотранспорта на участке Тросна-Калиновка в Курской области, где накануне произошло обрушение железнодорожного моста, откроется завтра к 12.00 по... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T19:15:00+03:00
2025-06-02T19:34:00+03:00
курская область
происшествия
россия
обрушение железнодорожного моста в курской области
брянская область
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Движение автотранспорта на участке Тросна-Калиновка в Курской области, где накануне произошло обрушение железнодорожного моста, откроется завтра к 12.00 по московскому времени, сообщили в Минтрансе РФ."Движение на участке Выгоничи-Пильшино в Брянской области восстановлено вчера в 21.52, на участке Тросна-Калиновка планируется открытие движения автотранспорта завтра до 12.00", - говорится в сообщении.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курскойобласти, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. В результате пострадали трое сотрудников поездной бригады, ночью они были доставлены в Железногорскую больницу, у них удовлетворительное состояние.
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курская область, происшествия, россия, обрушение железнодорожного моста в курской области, брянская область, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Курская область, Происшествия, Россия, Обрушение железнодорожного моста в Курской области, Брянская область, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Движение на месте обрушения моста в Курской области откроется 3 июня

Минтранс: движение на месте ЧП с мостом в Курской области откроют завтра в 12:00

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramНа месте обрушения железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области
На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Движение автотранспорта на участке Тросна-Калиновка в Курской области, где накануне произошло обрушение железнодорожного моста, откроется завтра к 12.00 по московскому времени, сообщили в Минтрансе РФ.
«
"Движение на участке Выгоничи-Пильшино в Брянской области восстановлено вчера в 21.52, на участке Тросна-Калиновка планируется открытие движения автотранспорта завтра до 12.00", - говорится в сообщении.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курскойобласти, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. В результате пострадали трое сотрудников поездной бригады, ночью они были доставлены в Железногорскую больницу, у них удовлетворительное состояние.
На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Под Курском завершили зачистку участка автодороги после обрушения моста
Вчера, 13:20
 
Курская областьПроисшествияРоссияОбрушение железнодорожного моста в Курской областиБрянская областьАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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