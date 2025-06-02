https://ria.ru/20250602/most-2020537071.html

Движение на месте обрушения моста в Курской области откроется 3 июня

Движение на месте обрушения моста в Курской области откроется 3 июня - РИА Новости, 02.06.2025

Движение на месте обрушения моста в Курской области откроется 3 июня

Движение автотранспорта на участке Тросна-Калиновка в Курской области, где накануне произошло обрушение железнодорожного моста, откроется завтра к 12.00 по... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T19:15:00+03:00

2025-06-02T19:15:00+03:00

2025-06-02T19:34:00+03:00

курская область

происшествия

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обрушение железнодорожного моста в курской области

брянская область

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Движение автотранспорта на участке Тросна-Калиновка в Курской области, где накануне произошло обрушение железнодорожного моста, откроется завтра к 12.00 по московскому времени, сообщили в Минтрансе РФ."Движение на участке Выгоничи-Пильшино в Брянской области восстановлено вчера в 21.52, на участке Тросна-Калиновка планируется открытие движения автотранспорта завтра до 12.00", - говорится в сообщении.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курскойобласти, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. В результате пострадали трое сотрудников поездной бригады, ночью они были доставлены в Железногорскую больницу, у них удовлетворительное состояние.

https://ria.ru/20250602/zachistka-2020436370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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