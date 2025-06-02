Движение на месте обрушения моста в Курской области откроется 3 июня
Минтранс: движение на месте ЧП с мостом в Курской области откроют завтра в 12:00
© Фото : Александр Хинштейн/TelegramНа месте обрушения железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области
На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Движение автотранспорта на участке Тросна-Калиновка в Курской области, где накануне произошло обрушение железнодорожного моста, откроется завтра к 12.00 по московскому времени, сообщили в Минтрансе РФ.
«
"Движение на участке Выгоничи-Пильшино в Брянской области восстановлено вчера в 21.52, на участке Тросна-Калиновка планируется открытие движения автотранспорта завтра до 12.00", - говорится в сообщении.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курскойобласти, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. В результате пострадали трое сотрудников поездной бригады, ночью они были доставлены в Железногорскую больницу, у них удовлетворительное состояние.