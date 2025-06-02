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Число пострадавших при ЧП с мостом в Брянской области выросло до 104 - РИА Новости, 02.06.2025
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11:06 02.06.2025 (обновлено: 11:12 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/most-2020405936.html
Число пострадавших при ЧП с мостом в Брянской области выросло до 104
Число пострадавших при ЧП с мостом в Брянской области выросло до 104 - РИА Новости, 02.06.2025
Число пострадавших при ЧП с мостом в Брянской области выросло до 104
Число пострадавших при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области увеличилось до 104 человек, рассказал журналистам губернатор региона Александр... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T11:06:00+03:00
2025-06-02T11:12:00+03:00
происшествия
брянская область
выгоничский район
обрушение моста на поезд в брянской области
москва
светлана петренко
александр богомаз
александр бастрыкин
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 2 июн - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области увеличилось до 104 человек, рассказал журналистам губернатор региона Александр Богомаз."По пострадавшим. В Москве еще обратилось по приезду или по прибытию поезда в Москву 22 человека... Сегодня в Брянской области находится 38 человек. Всего с учетом того, что еще люди обращались, плюс 33 человека, которым была оказана помощь, и они ушли домой. То есть всего на сегодня у нас 104 пострадавших", - сказал губернатор.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали около 100 человек.Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250602/postradavshie-2020393805.html
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происшествия, брянская область, выгоничский район, обрушение моста на поезд в брянской области, москва, светлана петренко, александр богомаз, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Москва, Светлана Петренко, Александр Богомаз, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Число пострадавших при ЧП с мостом в Брянской области выросло до 104

Богомаз: 104 человека пострадали при ЧП с мостом в Выгоничском районе

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 2 июн - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области увеличилось до 104 человек, рассказал журналистам губернатор региона Александр Богомаз.
"По пострадавшим. В Москве еще обратилось по приезду или по прибытию поезда в Москву 22 человека... Сегодня в Брянской области находится 38 человек. Всего с учетом того, что еще люди обращались, плюс 33 человека, которым была оказана помощь, и они ушли домой. То есть всего на сегодня у нас 104 пострадавших", - сказал губернатор.
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Среди пострадавших при обрушении моста под Брянском оказались 18 москвичей
Вчера, 10:08
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали около 100 человек.
Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Рубио выразил Лаврову соболезнование в связи с ЧП под Курском и Брянском
1 июня, 23:28
 
ПроисшествияБрянская областьВыгоничский районОбрушение моста на поезд в Брянской областиМоскваСветлана ПетренкоАлександр БогомазАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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