https://ria.ru/20250602/most-2020405936.html

Число пострадавших при ЧП с мостом в Брянской области выросло до 104

Число пострадавших при ЧП с мостом в Брянской области выросло до 104 - РИА Новости, 02.06.2025

Число пострадавших при ЧП с мостом в Брянской области выросло до 104

Число пострадавших при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области увеличилось до 104 человек, рассказал журналистам губернатор региона Александр... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T11:06:00+03:00

2025-06-02T11:06:00+03:00

2025-06-02T11:12:00+03:00

происшествия

брянская область

выгоничский район

обрушение моста на поезд в брянской области

москва

светлана петренко

александр богомаз

александр бастрыкин

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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 2 июн - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области увеличилось до 104 человек, рассказал журналистам губернатор региона Александр Богомаз."По пострадавшим. В Москве еще обратилось по приезду или по прибытию поезда в Москву 22 человека... Сегодня в Брянской области находится 38 человек. Всего с учетом того, что еще люди обращались, плюс 33 человека, которым была оказана помощь, и они ушли домой. То есть всего на сегодня у нас 104 пострадавших", - сказал губернатор.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали около 100 человек.Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250602/postradavshie-2020393805.html

https://ria.ru/20250601/lavrov-2020353810.html

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