https://ria.ru/20250602/most-2020385662.html

Число пострадавших при крушении поезда в Брянской области возросло до 97

Число пострадавших при крушении поезда в Брянской области возросло до 97 - РИА Новости, 02.06.2025

Число пострадавших при крушении поезда в Брянской области возросло до 97

Число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области увеличилось до 97 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T09:29:00+03:00

2025-06-02T09:29:00+03:00

2025-06-02T11:11:00+03:00

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

происшествия

выгоничский район

москва

светлана петренко

александр богомаз

александр бастрыкин

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области увеличилось до 97 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."По состоянию на утро понедельника при подрыве моста в Брянской области пострадали 104 человека, семь из них погибли", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в больницах после происшествия остаются 64 человека, в том числе четверо детей.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, десятки пострадали.Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Из-за инцидента возбудили уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК Светлана Петренко, его, как и дело о подрыве моста в Курской области, передадут в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250602/medrabotniki-2020372681.html

https://ria.ru/20250601/lavrov-2020353810.html

брянская область

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