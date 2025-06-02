https://ria.ru/20250602/most-2020385662.html
Число пострадавших при крушении поезда в Брянской области возросло до 97
Число пострадавших при крушении поезда в Брянской области возросло до 97 - РИА Новости, 02.06.2025
Число пострадавших при крушении поезда в Брянской области возросло до 97
Число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области увеличилось до 97 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T09:29:00+03:00
2025-06-02T09:29:00+03:00
2025-06-02T11:11:00+03:00
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
происшествия
выгоничский район
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александр бастрыкин
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Число пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области увеличилось до 97 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."По состоянию на утро понедельника при подрыве моста в Брянской области пострадали 104 человека, семь из них погибли", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в больницах после происшествия остаются 64 человека, в том числе четверо детей.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, десятки пострадали.Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Из-за инцидента возбудили уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК Светлана Петренко, его, как и дело о подрыве моста в Курской области, передадут в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250602/medrabotniki-2020372681.html
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брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия, выгоничский район, москва, светлана петренко, александр богомаз, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Происшествия, Выгоничский район, Москва, Светлана Петренко, Александр Богомаз, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Число пострадавших при крушении поезда в Брянской области возросло до 97
При обрушении моста на поезд в Брянской области пострадали 97 человек