Рейтинг@Mail.ru
В Москве открылись фотовыставки о профессионалах городских служб - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:00 02.06.2025 (обновлено: 13:24 09.06.2025)
https://ria.ru/20250602/moskva-2021775427.html
В Москве открылись фотовыставки о профессионалах городских служб
В Москве открылись фотовыставки о профессионалах городских служб - РИА Новости, 09.06.2025
В Москве открылись фотовыставки о профессионалах городских служб
Фотовыставки о профессионалах городских служб открылись в парке Победы на Поклонной горе и возле парка "Сокольники" в Москве, сообщили журналистам в... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-02T11:00:00+03:00
2025-06-09T13:24:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
моэк
гормост
"сокольники"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021774828_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_8a8957cd3f7cc7e13ab5f1c137fa89b6.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Фотовыставки о профессионалах городских служб открылись в парке Победы на Поклонной горе и возле парка "Сокольники" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. "Фотоистории проекта #Ценныекадры появились в парке Победы на Поклонной горе и возле парка "Сокольники". Они посвящены тем, кто круглосуточно заботится о комфорте и безопасности жителей столицы", - рассказали в пресс-службе. В пресс-службе отметили, что жители и гости города увидят 60 фотоисторий о дорожных рабочих и водителях, изобретателях и инженерах, техниках и энергетиках, сварщиках иэлектромеханиках, спасателях, диспетчерах и других специалистах комплекса городского хозяйства Москвы. "Фото сделаны на рабочих местах – там, куда воспрещён вход обычным жителям. В кадре стратегические объекты городского хозяйства: коллекторы, электроподстанции, тепловые пункты, очистные сооружения, диспетчерские, лаборатории и мастерские", - добавили в пресс-службе. Там подчеркнули, что на каждом снимке размещены цитаты героев о выборе профессии и выполняемых задачах. Горожане познакомятся с трудовыми династиями специалистов ПАО "МОЭК", АО "Москводоканал" и ГБУ "Гормост", узнают, почему решили связать свою жизнь с этой сферой и продолжить дело старших родственников. "Кроме того, прохожим расскажут, как благодаря новой разработке главного специалиста по метрологии Метрологического центра ГБУ "ИМЦ" Веры Барановой удалось усовершенствовать процесс поверки устройств учёта тепла и горячего водоснабжения, а начальник лаборатории производственного комплекса асфальтобетонного завода "Дмитровка" ГБУ "Автомобильные дороги" Наталья Косенко объяснит, почему их работа – один из важнейших этапов изготовления асфальтобетонной смеси", - уточнили в пресс-службе. В пресс-службу рассказали, что на сегодняшний день в столичной системе городского хозяйства работают более 600 тысяч человек по более 100 различным направлениям: от уборки городских территорий, ресурсоснабжения потребителей до комплексного благоустройства общественных пространств, капитального ремонта жилого и нежилого фонда, объектов здравоохранения, содержания приютов для безнадзорных животных, реализации программы раздельного накопления отходов. "Ранее благодаря фотовыставкам под открытым небом горожане уже познакомились с работниками дорожного хозяйства, спасателями, пожарными и другими специалистами Комплекса городского хозяйства – энергетиками, экологами, инженерами, кровельщиками, альпинистами и диспетчерами", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250602/moskva-2020388368.html
https://realty.ria.ru/20250530/moskva-2019936265.html
https://ria.ru/20250602/moskva-2020405297.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021774828_96:0:1519:1067_1920x0_80_0_0_657a48a36f401b434afac137254f22cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, моэк, гормост, "сокольники"
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, МОЭК, Гормост, "Сокольники"
В Москве открылись фотовыставки о профессионалах городских служб

Фотовыставки о профессионалах городских служб открылись в московских парках

© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыПроект #Ценныекадры в Москве
Проект #Ценныекадры в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Проект #Ценныекадры в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Фотовыставки о профессионалах городских служб открылись в парке Победы на Поклонной горе и возле парка "Сокольники" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"Фотоистории проекта #Ценныекадры появились в парке Победы на Поклонной горе и возле парка "Сокольники". Они посвящены тем, кто круглосуточно заботится о комфорте и безопасности жителей столицы", - рассказали в пресс-службе.
Девушка в музее-заповеднике Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Благоустройство началось у будущего вокзала "Царицыно" на юге Москвы
2 июня, 09:39
В пресс-службе отметили, что жители и гости города увидят 60 фотоисторий о дорожных рабочих и водителях, изобретателях и инженерах, техниках и энергетиках, сварщиках иэлектромеханиках, спасателях, диспетчерах и других специалистах комплекса городского хозяйства Москвы.
"Фото сделаны на рабочих местах – там, куда воспрещён вход обычным жителям. В кадре стратегические объекты городского хозяйства: коллекторы, электроподстанции, тепловые пункты, очистные сооружения, диспетчерские, лаборатории и мастерские", - добавили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что на каждом снимке размещены цитаты героев о выборе профессии и выполняемых задачах. Горожане познакомятся с трудовыми династиями специалистов ПАО "МОЭК", АО "Москводоканал" и ГБУ "Гормост", узнают, почему решили связать свою жизнь с этой сферой и продолжить дело старших родственников.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В Москве 13 организаций получили лицензии на управление домами
30 мая, 12:39
"Кроме того, прохожим расскажут, как благодаря новой разработке главного специалиста по метрологии Метрологического центра ГБУ "ИМЦ" Веры Барановой удалось усовершенствовать процесс поверки устройств учёта тепла и горячего водоснабжения, а начальник лаборатории производственного комплекса асфальтобетонного завода "Дмитровка" ГБУ "Автомобильные дороги" Наталья Косенко объяснит, почему их работа – один из важнейших этапов изготовления асфальтобетонной смеси", - уточнили в пресс-службе.
В пресс-службу рассказали, что на сегодняшний день в столичной системе городского хозяйства работают более 600 тысяч человек по более 100 различным направлениям: от уборки городских территорий, ресурсоснабжения потребителей до комплексного благоустройства общественных пространств, капитального ремонта жилого и нежилого фонда, объектов здравоохранения, содержания приютов для безнадзорных животных, реализации программы раздельного накопления отходов.
"Ранее благодаря фотовыставкам под открытым небом горожане уже познакомились с работниками дорожного хозяйства, спасателями, пожарными и другими специалистами Комплекса городского хозяйства – энергетиками, экологами, инженерами, кровельщиками, альпинистами и диспетчерами", - добавили в пресс-службе.
Газопроводы среднего и низкого давления начали реконструировать на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
На востоке Москвы начали реконструировать газопроводы
2 июня, 11:02
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваМОЭКГормост"Сокольники"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала