https://ria.ru/20250602/moskva-2021775427.html

В Москве открылись фотовыставки о профессионалах городских служб

В Москве открылись фотовыставки о профессионалах городских служб - РИА Новости, 09.06.2025

В Москве открылись фотовыставки о профессионалах городских служб

Фотовыставки о профессионалах городских служб открылись в парке Победы на Поклонной горе и возле парка "Сокольники" в Москве, сообщили журналистам в... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-02T11:00:00+03:00

2025-06-02T11:00:00+03:00

2025-06-09T13:24:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Фотовыставки о профессионалах городских служб открылись в парке Победы на Поклонной горе и возле парка "Сокольники" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. "Фотоистории проекта #Ценныекадры появились в парке Победы на Поклонной горе и возле парка "Сокольники". Они посвящены тем, кто круглосуточно заботится о комфорте и безопасности жителей столицы", - рассказали в пресс-службе. В пресс-службе отметили, что жители и гости города увидят 60 фотоисторий о дорожных рабочих и водителях, изобретателях и инженерах, техниках и энергетиках, сварщиках иэлектромеханиках, спасателях, диспетчерах и других специалистах комплекса городского хозяйства Москвы. "Фото сделаны на рабочих местах – там, куда воспрещён вход обычным жителям. В кадре стратегические объекты городского хозяйства: коллекторы, электроподстанции, тепловые пункты, очистные сооружения, диспетчерские, лаборатории и мастерские", - добавили в пресс-службе. Там подчеркнули, что на каждом снимке размещены цитаты героев о выборе профессии и выполняемых задачах. Горожане познакомятся с трудовыми династиями специалистов ПАО "МОЭК", АО "Москводоканал" и ГБУ "Гормост", узнают, почему решили связать свою жизнь с этой сферой и продолжить дело старших родственников. "Кроме того, прохожим расскажут, как благодаря новой разработке главного специалиста по метрологии Метрологического центра ГБУ "ИМЦ" Веры Барановой удалось усовершенствовать процесс поверки устройств учёта тепла и горячего водоснабжения, а начальник лаборатории производственного комплекса асфальтобетонного завода "Дмитровка" ГБУ "Автомобильные дороги" Наталья Косенко объяснит, почему их работа – один из важнейших этапов изготовления асфальтобетонной смеси", - уточнили в пресс-службе. В пресс-службу рассказали, что на сегодняшний день в столичной системе городского хозяйства работают более 600 тысяч человек по более 100 различным направлениям: от уборки городских территорий, ресурсоснабжения потребителей до комплексного благоустройства общественных пространств, капитального ремонта жилого и нежилого фонда, объектов здравоохранения, содержания приютов для безнадзорных животных, реализации программы раздельного накопления отходов. "Ранее благодаря фотовыставкам под открытым небом горожане уже познакомились с работниками дорожного хозяйства, спасателями, пожарными и другими специалистами Комплекса городского хозяйства – энергетиками, экологами, инженерами, кровельщиками, альпинистами и диспетчерами", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250602/moskva-2020388368.html

https://realty.ria.ru/20250530/moskva-2019936265.html

https://ria.ru/20250602/moskva-2020405297.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, моэк, гормост, "сокольники"